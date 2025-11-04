Τι αλλάζει στη δωρεάν περίθαλψη για τους ανασφάλιστους – Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
Τι αλλάζει στη δωρεάν περίθαλψη για τους ανασφάλιστους – Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
Από την 1η Νοεμβρίου ισχύουν νέα δεδομένα για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων - Ποιοι δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη και πώς ενεργοποιείται ο ΑΜΚΑ
Ακόμη και χωρίς ενεργό ΑΜΚΑ, ορισμένοι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα στη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με όσα ορίζει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, την οποία συνυπογράφουν ο Υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Η νέα ρύθμιση τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοέμβρη και αφορά τόσο σε Έλληνες, όσο και σε αλλοδαπούς με νόμιμη διαμονή στη χώρα.
Ποιοι καλύπτονται
Σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν υγειονομική περίθαλψη έχουν:
Μη ασφαλισμένοι πολίτες ή όσοι έχουν χάσει την ασφάλισή τους λόγω οφειλών.
Πολίτες ελληνικής καταγωγής ή ομογενείς, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών με νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα.
Τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
