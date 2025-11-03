Νέοι σε κρίση – Γιατί η ψυχική υγεία των Ελλήνων κλονίζεται

Ποιος είναι ο ρόλος των social media σε αυτό το φαινόμενο; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την άνοδο των διατροφικών διαταραχών, αλλά και των μαθησιακών δυσκολιών; Με τη βοήθεια των ειδικών εξετάζουμε τους λόγους που τα προβλήματα ψυχικής υγείας σήμερα σημειώνουν ανοδική πορεία