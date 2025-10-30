Ευτυχία: Το φυσικό «φάρμακο» που μας προφυλάσσει από χρόνιες ασθένειες
Πόσο συνδέεται η ευτυχία με την κατάσταση της υγείας μας; Νεότερη μελέτη αποδεικνύει ότι η ευτυχία δε λειτουργεί θετικά μόνο στη βελτίωση της διάθεσης, αλλά και στις πιθανότητες εμφάνισης κάποιας χρόνια ασθένειας
Καρδιακές παθήσεις, καρκίνος, άσθμα, διαβήτης. Χρόνιες ασθένειες που αντιπροσώπευαν περίπου το 75% των θανάτων το 2021. Παρότι είναι γνωστό ότι οφείλονται σε γενετικούς, περιβαλλοντικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες ή σε συνδυασμό αυτών, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο ασθένειας;
Πολλές είναι οι μελέτες που πλέον έχουν ασχοληθεί με το τι μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους. Μια νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Medicine πήγε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα: Οι ερευνητές διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ ευτυχίας και υγείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ευτυχία σημαίνει πάντα και καλύτερη υγεία, καθώς και το αν η ευτυχία και τα συναφή οφέλη για την υγεία είναι γραμμικά ή ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
«Αποδεικνύουμε ότι η υποκειμενική ευημερία ή η ευτυχία φαίνεται πως λειτουργεί ως πλεονέκτημα για την υγεία του πληθυσμού μόνο όταν ξεπεραστεί ένα ελάχιστο όριο περίπου 2,7 στην κλίμακα ζωής (Life Ladder)», δήλωσε η πρώτη συγγραφέας, καθηγήτρια Iulia Iuga, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο 1 Decembrie 1918 της Alba Iulia. «Πάνω από αυτό το σημείο καμπής, η αυξημένη ευτυχία συνδέεται με μείωση της θνησιμότητας από μη μεταδοτικές ασθένειες» εξηγεί.
