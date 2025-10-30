Ευτυχία: Το φυσικό «φάρμακο» που μας προφυλάσσει από χρόνιες ασθένειες

Πόσο συνδέεται η ευτυχία με την κατάσταση της υγείας μας; Νεότερη μελέτη αποδεικνύει ότι η ευτυχία δε λειτουργεί θετικά μόνο στη βελτίωση της διάθεσης, αλλά και στις πιθανότητες εμφάνισης κάποιας χρόνια ασθένειας