Τα «σκοτεινά» χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν αγαπούν τα ζώα – Οι ψυχολόγοι εξηγούν
Τα «σκοτεινά» χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν αγαπούν τα ζώα – Οι ψυχολόγοι εξηγούν
Νέα ψυχολογική μελέτη δείχνει πώς ορισμένα «σκοτεινά» γνωρίσματα της προσωπικότητας μπορεί να εξηγούν την αδιαφορία ή ακόμη και την εχθρότητα απέναντι στα ζώα -και στους ανθρώπους
Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα και άλλοι που τα αντιμετωπίζουν με αδιαφορία, φόβο ή ακόμη και εχθρότητα. Για κάποιους, η κακομεταχείριση ενός ζώου είναι αδιανόητη, ενώ για άλλους, αποτελεί απλώς «υπερβολική ευαισθησία». Πού οφείλεται αυτή η τόσο διαφορετική στάση;
Μια νέα έρευνα έρχεται να ρίξει φως στο ερώτημα, συνδέοντας τη στάση απέναντι στα ζώα με βαθύτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου διαπίστωσαν ότι άτομα με χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης και έντονα στοιχεία ψυχοπάθειας ή σαδισμού είναι πιο πιθανό να θεωρούν τους ανθρώπους ανώτερους από τα άλλα ζώα -μια πεποίθηση γνωστή ως «ειδισμός» (speciesism).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα έρευνα έρχεται να ρίξει φως στο ερώτημα, συνδέοντας τη στάση απέναντι στα ζώα με βαθύτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου διαπίστωσαν ότι άτομα με χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης και έντονα στοιχεία ψυχοπάθειας ή σαδισμού είναι πιο πιθανό να θεωρούν τους ανθρώπους ανώτερους από τα άλλα ζώα -μια πεποίθηση γνωστή ως «ειδισμός» (speciesism).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα