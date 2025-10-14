Τα «σκοτεινά» χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν αγαπούν τα ζώα – Οι ψυχολόγοι εξηγούν
YGEIAMOU.GR
Ζώα Προσωπικότητα Ψυχοπάθεια

Τα «σκοτεινά» χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν αγαπούν τα ζώα – Οι ψυχολόγοι εξηγούν

Νέα ψυχολογική μελέτη δείχνει πώς ορισμένα «σκοτεινά» γνωρίσματα της προσωπικότητας μπορεί να εξηγούν την αδιαφορία ή ακόμη και την εχθρότητα απέναντι στα ζώα -και στους ανθρώπους

Τα «σκοτεινά» χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν αγαπούν τα ζώα – Οι ψυχολόγοι εξηγούν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα και άλλοι που τα αντιμετωπίζουν με αδιαφορία, φόβο ή ακόμη και εχθρότητα. Για κάποιους, η κακομεταχείριση ενός ζώου είναι αδιανόητη, ενώ για άλλους, αποτελεί απλώς «υπερβολική ευαισθησία». Πού οφείλεται αυτή η τόσο διαφορετική στάση;

Μια νέα έρευνα έρχεται να ρίξει φως στο ερώτημα, συνδέοντας τη στάση απέναντι στα ζώα με βαθύτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου διαπίστωσαν ότι άτομα με χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης και έντονα στοιχεία ψυχοπάθειας ή σαδισμού είναι πιο πιθανό να θεωρούν τους ανθρώπους ανώτερους από τα άλλα ζώα -μια πεποίθηση γνωστή ως «ειδισμός» (speciesism).

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης