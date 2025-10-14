Τα «σκοτεινά» χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν αγαπούν τα ζώα – Οι ψυχολόγοι εξηγούν

Νέα ψυχολογική μελέτη δείχνει πώς ορισμένα «σκοτεινά» γνωρίσματα της προσωπικότητας μπορεί να εξηγούν την αδιαφορία ή ακόμη και την εχθρότητα απέναντι στα ζώα -και στους ανθρώπους