Πώς να ελέγξουμε το άγχος στη ζωή μας – Ο ψυχολόγος δίνει συμβουλές
Ακούτε τον κ. Γιώργο Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή να εξηγεί τι συμβαίνει μέσα σε έναν αγχώδη νου και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος της καθημερινής ζωής
Γιατί αυξάνονται ραγδαία οι αγχώδεις διαταραχές, ενώ τα ηλικιακά όρια εμφάνισής τους όλο και χαμηλώνουν; Τι…τρέχει μέσα σε έναν αγχώδη νου; Ποιος είναι ο ρόλος των social media στην διόγκωση του άγχους της καθημερινότητας; Και πόσα δεινά μπορεί να προκαλέσει η αγωνία της αποδοχής μέσω των like στον ψυχισμό μας;
Τις απαντήσεις στις παραπάνω κρίσιμες ερωτήσεις δίνει ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας του βιβλίου: «Άγχος: Κατανόηση – Θεραπεία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φερενίκη. Ο ειδικός εξηγεί ότι το άγχος είναι πολυπαραγοντικό, ενώ στην αυξημένη συχνότητα εμφάνισής του στη σύγχρονη εποχή, αδιαμφισβήτητα παίζει καίριο ρόλο ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η πίεση των social media, το κυνήγι των like.
