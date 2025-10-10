Πώς να ελέγξουμε το άγχος στη ζωή μας – Ο ψυχολόγος δίνει συμβουλές

Ακούτε τον κ. Γιώργο Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή να εξηγεί τι συμβαίνει μέσα σε έναν αγχώδη νου και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος της καθημερινής ζωής