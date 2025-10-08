Επιζώντες καρκίνου: Το επιτυχημένο μοντέλο της Κλινικής του «Αττικόν» επεκτείνεται και σε άλλα νοσοκομεία
Επιζώντες καρκίνου: Το επιτυχημένο μοντέλο της Κλινικής του «Αττικόν» επεκτείνεται και σε άλλα νοσοκομεία

Iατρική παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, διατροφική καθοδήγηση και φυσική αποκατάσταση παρέχει στους ογκολογικούς ασθενείς η Κλινική Επιζώντων Καρκίνου του «Αττικόν», συμβάλλοντας στην αύξηση της ποιότητας ζωής και του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών

Τότα Καρλατήρα
Ένα νέο κεφάλαιο στη φροντίδα της υγείας όσων νοσούν με καρκίνο ανοίγει το υπουργείο Υγείας, δημιουργώντας Κλινικές Επιζώντων Καρκίνου στο ΕΣΥ, στο πρότυπο της μοναδικής μέχρι σήμερα Κλινικής που λειτουργεί στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας χθες στη διάρκεια εκδήλωσης της φαρμακευτικής εταιρίας Bristol-Myers Squibb, το επιτυχημένο μοντέλο της λειτουργίας της Κλινικής αυτής θα εφαρμοστεί και σε άλλα νοσοκομεία στην επικράτεια, με προτεραιότητα στα αμιγώς ογκολογικά νοσοκομεία αλλά και σε ογκολογικές κλινικές, με ορίζοντα 5ετίας.

Τότα Καρλατήρα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

