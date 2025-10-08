Επιζώντες καρκίνου: Το επιτυχημένο μοντέλο της Κλινικής του «Αττικόν» επεκτείνεται και σε άλλα νοσοκομεία

Iατρική παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, διατροφική καθοδήγηση και φυσική αποκατάσταση παρέχει στους ογκολογικούς ασθενείς η Κλινική Επιζώντων Καρκίνου του «Αττικόν», συμβάλλοντας στην αύξηση της ποιότητας ζωής και του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών