Τι βαθμό έβαλαν οι πολίτες στα νοσοκομεία – Πού πήραν «άριστα» και πού κάτω από τη βάση
YGEIAMOU.GR
SMS Αξιολόγηση Δημόσια νοσοκομεία ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας

Τι βαθμό έβαλαν οι πολίτες στα νοσοκομεία – Πού πήραν «άριστα» και πού κάτω από τη βάση

Περίπου 80.000 πολίτες βαθμολόγησαν με sms τα νοσοκομεία, αξιολογώντας ποιες υπηρεσίες είναι αποτελεσματικές, ποιοι τομείς χρειάζονται ενίσχυση και πώς μπορεί να βελτιωθεί συνολικά η λειτουργία τους

Τι βαθμό έβαλαν οι πολίτες στα νοσοκομεία – Πού πήραν «άριστα» και πού κάτω από τη βάση
Τότα Καρλατήρα
Υψηλή ικανοποίηση για τις υπηρεσίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ εκφράζουν οι πολίτες μέσω των μηνυμάτων (sms) που έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν από τον περασμένο Ιούλιο, στο υπουργείο Υγείας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΘΕΜΑ, βαθμολογούν με «άριστα» την επάρκεια των γιατρών καθώς και την κάλυψη των εργαστηρίων με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με «πολύ καλά» το δύσκολο πεδίο που αφορά την εμπιστοσύνη τους προς τους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς ή νοσηλευτές, αλλά βάζουν χαμηλό βαθμό στις υπηρεσίες καθαριότητας και σίτισης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τότα Καρλατήρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης