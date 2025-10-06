Τι βαθμό έβαλαν οι πολίτες στα νοσοκομεία – Πού πήραν «άριστα» και πού κάτω από τη βάση

Υψηλή ικανοποίηση για τις υπηρεσίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σταεκφράζουν οι πολίτες μέσω των μηνυμάτων (sms) που έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν από τον περασμένο Ιούλιο, στοΌπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΘΕΜΑ, βαθμολογούν με «άριστα» την επάρκεια των γιατρών καθώς και την κάλυψη των εργαστηρίων με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με «πολύ καλά» το δύσκολο πεδίο που αφορά την εμπιστοσύνη τους προς τους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς ή νοσηλευτές, αλλά βάζουν χαμηλό βαθμό στις υπηρεσίες καθαριότητας και σίτισης.Διαβάστε περισσότερα στο