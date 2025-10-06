Τι βαθμό έβαλαν οι πολίτες στα νοσοκομεία – Πού πήραν «άριστα» και πού κάτω από τη βάση
Περίπου 80.000 πολίτες βαθμολόγησαν με sms τα νοσοκομεία, αξιολογώντας ποιες υπηρεσίες είναι αποτελεσματικές, ποιοι τομείς χρειάζονται ενίσχυση και πώς μπορεί να βελτιωθεί συνολικά η λειτουργία τους
Υψηλή ικανοποίηση για τις υπηρεσίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ εκφράζουν οι πολίτες μέσω των μηνυμάτων (sms) που έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν από τον περασμένο Ιούλιο, στο υπουργείο Υγείας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΘΕΜΑ, βαθμολογούν με «άριστα» την επάρκεια των γιατρών καθώς και την κάλυψη των εργαστηρίων με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με «πολύ καλά» το δύσκολο πεδίο που αφορά την εμπιστοσύνη τους προς τους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς ή νοσηλευτές, αλλά βάζουν χαμηλό βαθμό στις υπηρεσίες καθαριότητας και σίτισης.
