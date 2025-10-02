Η δημοφιλής δίαιτα που μπορεί να γίνει επικίνδυνη – Αυξάνει τα λιπίδια στο αίμα και οδηγεί σε λιπώδες ήπαρ

Συμβάλλει στη μείωση του βάρους, όμως νέα μελέτη δείχνει ότι η μακροχρόνια εφαρμογή της ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στον μεταβολισμό και την ηπατική λειτουργία