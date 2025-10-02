ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η δημοφιλής δίαιτα που μπορεί να γίνει επικίνδυνη – Αυξάνει τα λιπίδια στο αίμα και οδηγεί σε λιπώδες ήπαρ

Συμβάλλει στη μείωση του βάρους, όμως νέα μελέτη δείχνει ότι η μακροχρόνια εφαρμογή της ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στον μεταβολισμό και την ηπατική λειτουργία

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η κετογονική δίαιτα, γνωστή ως «keto», έχει κατακτήσει τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και την καθημερινότητα πολλών. Η λογική της συνοψίζεται στο… αντιφατικό «κατανάλωνε περισσότερα λιπαρά και χάνε κιλά», μια υπόσχεση που εξηγεί τη δημοφιλία της. Το διατροφικό αυτό μοντέλο, πλούσιο σε κρέας, αυγά, πλήρη γαλακτοκομικά και έλαια, επιδιώκει να «εκπαιδεύσει» τον οργανισμό να αντλεί ενέργεια από το λίπος αντί από τη ζάχαρη.

Όμως, μια νέα μελέτη στο Science Advances έρχεται να φωτίσει τη «σκοτεινή» πλευρά της δίαιτας. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι, παρόλο που η keto μπορεί πράγματι να περιορίσει την αύξηση βάρους -ή ακόμη και να συμβάλει στην απώλεια κιλών -η μακροχρόνια εφαρμογή της συνοδεύεται από σοβαρές μεταβολικές διαταραχές.

