Πρόγραμμα υγείας: Θέλετε να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία; Τι να προσέξετε
Σκέφτεστε να μεταφέρετε το ασφαλιστήριο υγείας σας σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία; Μάθετε τι πρέπει να προσέξετε για τις καλύψεις, τις εξαιρέσεις και τις περιόδους αναμονής
Δεν είναι σπάνιο οι ασφαλισμένοι να σκέφτονται την αλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας τους για προσωπικούς ή οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, πριν λάβουν μια τέτοια απόφαση, καλό είναι να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες που μπορεί να επηρεάσουν την κάλυψή τους και να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.
Αρχικά, η δυνατότητα μεταφοράς ενός συμβολαίου, είτε πρόκειται για ασφάλιση δανείου, αυτοκινήτου ή υγείας, εξαρτάται από τη δομή και τους όρους του συμβολαίου. Εφόσον δεν υπάρχουν ρήτρες που το απαγορεύουν, η μεταφορά είναι δυνατή.
