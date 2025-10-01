Πρόγραμμα υγείας: Θέλετε να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία; Τι να προσέξετε
Πρόγραμμα υγείας: Θέλετε να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία; Τι να προσέξετε

Σκέφτεστε να μεταφέρετε το ασφαλιστήριο υγείας σας σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία; Μάθετε τι πρέπει να προσέξετε για τις καλύψεις, τις εξαιρέσεις και τις περιόδους αναμονής

Γιάννης Βερμισσώ
Δεν είναι σπάνιο οι ασφαλισμένοι να σκέφτονται την αλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας τους για προσωπικούς ή οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, πριν λάβουν μια τέτοια απόφαση, καλό είναι να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες που μπορεί να επηρεάσουν την κάλυψή τους και να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Αρχικά, η δυνατότητα μεταφοράς ενός συμβολαίου, είτε πρόκειται για ασφάλιση δανείου, αυτοκινήτου ή υγείας, εξαρτάται από τη δομή και τους όρους του συμβολαίου. Εφόσον δεν υπάρχουν ρήτρες που το απαγορεύουν, η μεταφορά είναι δυνατή.

