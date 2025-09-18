Ξηροφθαλμία: Περισσότεροι από 1 στους 2 υποφέρουν, αλλά ελάχιστοι ζητούν βοήθεια
Mεγάλο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που όχι μόνο υποφέρουν από ξηροφθαλμία, αλλά αργούν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια, θέτοντας σε κίνδυνο την όρασή τους

Μαρία Κοτοπούλη

Παρότι η ξηροφθαλμία μπορεί να προκαλέσει σημαντική ενόχληση στα μάτια, με τα συμπτώματα να επιμένουν περισσότερο με την αύξηση της ηλικίας, δεν ήταν σαφές μέχρι σήμερα το ποσοστό του πληθυσμού που επηρεάζεται από αυτήν. Αυτό το κενό κατάφερε να συμπληρώσει μια νεότερη μελέτη, που παρουσιάστηκε στο 43ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS).

Ειδικότερα, παρά τις εκτιμήσεις ότι αυτό το ποσοστό κυμαινόταν από 5 έως 50%, διαπιστώθηκε ότι περισσότερο από το ήμισυ του γενικού πληθυσμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχει εμφανίσει ξηροφθαλμία, αλλά μόνο το 20% των Ευρωπαίων ασθενών και το 17% των Αμερικανών ασθενών έχουν διαγνωστεί και ενδέχεται να περιμένουν χρόνια για επαγγελματική βοήθεια.


Σχολιάζοντας αυτά τα αποτελέσματα, ο Δρ. Piotr Wozniak, χειρουργός διαθλαστικής χειρουργικής και ειδικός ξηροφθαλμίας στις Optegra Eye Clinics στη Βαρσοβία της Πολωνίας, καθώς και λέκτορας και κλινικός εκπαιδευτής στο Πανεπιστήμιο Cardinal Stefan Wyszyński στη Βαρσοβία, δήλωσε στο Συνέδριο: «Πολλοί θεωρούν την ξηροφθαλμία φυσιολογικό μέρος της γήρανσης και κάτι που πρέπει να υπομένουν. Ως γιατρός, το βρίσκω ιδιαίτερα ανησυχητικό, επειδή μια απλή οφθαλμική σταγόνα θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανακούφιση».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

