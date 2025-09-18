Φερθείτε με αγάπη στον… εαυτό σας και διώξτε για πάντα το άγχος – Ανακαλύψτε τη δύναμη της αυτοσυμπόνιας
YGEIAMOU.GR
Αυτοπεποίθηση Συμπόνια

Φερθείτε με αγάπη στον… εαυτό σας και διώξτε για πάντα το άγχος – Ανακαλύψτε τη δύναμη της αυτοσυμπόνιας

Τρεις απλές πρακτικές αυτοσυμπόνιας μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική ισορροπία και να μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προκλήσεις

Φερθείτε με αγάπη στον… εαυτό σας και διώξτε για πάντα το άγχος – Ανακαλύψτε τη δύναμη της αυτοσυμπόνιας
Σαβίνα Αποστολοπούλου

Το «να είσαι καλός με τον εαυτό σου» είναι μια συμβουλή που συχνά ακούγεται σε περιόδους πίεσης ή δυσκολιών. Για πολλούς, όμως, ιδίως για ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από την τελειομανία ή έχουν υψηλές απαιτήσεις, η ιδέα μοιάζει με αδυναμία.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση: η σκληρή αυτοκριτική και το διαρκές αίσθημα ντροπής ενεργοποιούν τον οργανισμό με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ένας πραγματικός κίνδυνος. Δηλαδή, αυξάνουν την κορτιζόλη, εντείνουν τη φλεγμονή και οδηγούν σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας.


Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης