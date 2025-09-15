Αυτισμός – Ομιλία: Η αποκαλυπτική μαρτυρία ενός νέου επιστήμονα στο φάσμα, που δεν μιλάει

Σε αρκετές περιπτώσεις ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, αυτά δεν ανταποκρίνονται στη φωνή των γονιών τους ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Σε αυτή την περίπτωση ανήκει και ο Timothy HoYuan Chan, Υποψήφιος διδάκτορας Κοινωνιολογίας στη Σχολή Εκπαίδευσης και Τεχνών του Αυστραλιανού Καθολικού Πανεπιστημίου.

«Το ταξίδι μου με τον αυτισμό ξεκίνησε πολύ πριν από τη διάγνωση, όταν ήμουν τριών ετών και τριών μηνών» αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο του στο The Conversation, με τη συμβολή των γονιών του να είναι καθοριστική: «Η οικογένειά μου παρατήρησε τα αυτιστικά χαρακτηριστικά μου από την ηλικία των 15 μηνών περίπου. Δεν κοίταζα ποτέ τους ανθρώπους και δεν ανταποκρινόμουν όταν με φώναζαν. Τακτοποιούσα τα παιχνίδια μου αντί να παίζω με αυτά. Όταν ήθελα κάτι, έπιανα το χέρι των άλλων για να μου το φέρουν. Είχα συχνές κρίσεις σε πολυσύχναστα περιβάλλοντα ή όταν οι ρουτίνες άλλαζαν απροσδόκητα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τους ανθρώπους να καταλάβουν γιατί ήμουν αναστατωμένος. Αργότερα διαγνώστηκα με αυτισμό».



