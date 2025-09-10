Τα μυστικά της διατροφής μετά τα 60 – 5 θρεπτικά συστατικά για υγεία και ενέργεια
Τα μυστικά της διατροφής μετά τα 60 – 5 θρεπτικά συστατικά για υγεία και ενέργεια
Παραμείνετε υγιείς, γεμάτοι ενέργεια και ζωτικότητα μετά τα 60, ακολουθώντας μία ισορροπημένη διατροφή και υιοθετώντας καθημερινές απλές συνήθειες
Τα 60 είναι μία ηλικία γεμάτη εμπειρία, σοφία και ελευθερία να αφιερώσει κανείς χρόνο σε αγαπημένα χόμπι και δραστηριότητες. Ωστόσο, η γήρανση φέρνει και φυσιολογικές αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας απορροφά και αξιοποιεί ορισμένα θρεπτικά συστατικά.
Ποια είναι αυτά τα θρεπτικά συστατικά που χαρίζουν υγεία, ενέργεια και λάμψη, καθώς μεγαλώνουμε; Η πιστοποιημένη διαιτολόγος – διατροφολόγος Devineé Lingo απαντά:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ποια είναι αυτά τα θρεπτικά συστατικά που χαρίζουν υγεία, ενέργεια και λάμψη, καθώς μεγαλώνουμε; Η πιστοποιημένη διαιτολόγος – διατροφολόγος Devineé Lingo απαντά:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα