Σεμαγλουτίδη ο νέος «φύλακας» της καρδιάς – Μειώνει κατά 57% τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
Η σεμαγλουτίδη, ο αγωνιστής GLP-1 κατά της παχυσαρκίας της εταιρείας Novo Nordisk, αναδεικνύεται σε πολύτιμο φύλακα της καρδιάς, μειώνοντας κατά 57% τον καρδιαγγειακό κίνδυνο καθώς και τον κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με την τιρζεπατίδη
Σε μία νέα, ιδιαίτερα ελπιδοφόρα ανακοίνωση προχώρησε η Novo Nordisk (NOVOb.CO), γνωστοποιώντας ότι η σεμαγλουτίδη (Wegovy), που χορηγείται για την απώλεια βάρους, παράλληλα μείωσε τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου κατά 57% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σκευάσματα τιρζεπατίδης (Mounjaro και Zepbound) της Eli Lilly (LLY.N).
Η διαπίστωση προέκυψε από ανάλυση πραγματικών δεδομένων σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, αλλά χωρίς διάγνωση διαβήτη.
