Πόσοι γιατροί αποχώρησαν από το ΕΣΥ – Αρνητικό το ισοζύγιο με τις προσλήψεις
Πόσοι γιατροί αποχώρησαν από το ΕΣΥ – Αρνητικό το ισοζύγιο με τις προσλήψεις

Χειρότερο σε σχέση με το 2024 ήταν το 2025 σε ό,τι αφορά στις αποχωρήσεις γιατρών από τα νοσοκομεία, παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχει προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας

Σημαντικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων γιατρών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) καταγράφει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), με τα στοιχεία του να δείχνουν ότι στο τέλος Μαΐου παρατηρήθηκε επιδείνωση στην ελκυστικότητα γιατρών στο δημόσιο σύστημα και το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων να είναι χειρότερο σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του τριμήνου Μαΐου – Ιουλίου 2025, τα οποία συγκεντρώνει ο ΠΙΣ από τις αποφάσεις που εκδίδονται στη Διαύγεια, προσελήφθησαν 92 γιατροί, συνταξιοδοτήθηκαν 45 και παραιτήθηκαν 90. Συνολικά για το 2025, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου, έγιναν 307 προσλήψεις, αλλά ο αριθμός συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων ήταν μεγαλύτερος (152 συνταξιοδοτήσεις και 212 παραιτήσεις).

ygeiamou.gr team
