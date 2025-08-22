Εμμηνόπαυση: Τα συμπληρώματα του φαρμακείου που ανακουφίζουν τα συμπτώματα
Το φαρμακείο διαθέτει μια ευρεία γκάμα επιλογών που βοηθούν στην ανακούφιση των ενοχλήσεων της εμμηνόπαυσης - Ανακαλύψτε τις
*Γράφει η φαρμακοποιός, Ειρήνη Μιχοπούλου
Η εμμηνόπαυση αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο στη ζωή των γυναικών, καθώς σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής φάσης. Συχνά συνοδεύεται από συμπτώματα όπως εξάψεις, αϋπνία, αλλαγές στη διάθεση, κολπική ξηρότητα, αλλά και πόνο στις αρθρώσεις, κυρίως λόγω των ορμονικών μεταβολών που συμβαίνουν στον οργανισμό. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, ωστόσο υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν.
Σήμερα, στα φαρμακεία διατίθενται πολλές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση αυτών των ενοχλήσεων, είτε μέσω συμπληρωμάτων διατροφής, είτε με τοπικά σκευάσματα, όπως αλοιφές και κρέμες.
