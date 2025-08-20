Εμμηνόπαυση: 6 αλλαγές για καθαρό μυαλό, χωρίς το φόβο της άνοιας
Η εμμηνόπαυση, μεταξύ άλλων, συχνά συνοδεύεται από μια ενοχλητική «ομίχλη» στο μυαλό. Δείτε τις έξι απλές συνήθειες που μπορούν να επαναφέρουν τη διαύγεια
Μέχρι το 2030, υπολογίζεται ότι 47 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως θα περνούν κάθε χρόνο την πόρτα της εμμηνόπαυσης, μιας φυσικής αλλά συχνά απαιτητικής φάσης της ζωής. Η μετάβαση μπορεί να διαρκέσει χρόνια και να φέρει αλλαγές στο σώμα, την ψυχολογία και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
Ανάμεσα στα πιο ενοχλητικά συμπτώματα που αναφέρουν πολλές γυναίκες είναι η λεγόμενη «εγκεφαλική ομίχλη», γνωστή και ως «brain fog», ένας όρος-ομπρέλα που περιγράφει δυσκολίες στη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη διανοητική διαύγεια. Μπορεί να γίνει αντιληπτή με ξεχασμένες λέξεις, ονόματα ή ραντεβού, ακόμη και με το να «εξαφανίζονται» αντικείμενα στο ίδιο το σπίτι. Αν και αυτά τα φαινόμενα είναι ανησυχητικά, συνήθως υποχωρούν μετά την εμμηνόπαυση και δεν αποτελούν προάγγελο άνοιας.
