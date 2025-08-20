Εμμηνόπαυση: 6 αλλαγές για καθαρό μυαλό, χωρίς το φόβο της άνοιας

Η εμμηνόπαυση, μεταξύ άλλων, συχνά συνοδεύεται από μια ενοχλητική «ομίχλη» στο μυαλό. Δείτε τις έξι απλές συνήθειες που μπορούν να επαναφέρουν τη διαύγεια