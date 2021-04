Κορωνοϊός – Εμβόλια: Κάνατε και τη δεύτερη δόση; Μάθετε πόσους μήνες διαρκεί η ανοσία

Μπορούμε να ωφεληθούμε από τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας τόσο σε διαγνωστικό, όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, με την προνομιακή προσφορά check up από τις υποδομές Υγείας της INTERAMERICAN





Όσο περισσότερο διευρύνεται η επιστημονική έρευνα πάνω στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού, άλλο τόσο θα φτάνουμε όλο και πιο κοντά στην καταπολέμηση της πανδημίας. Μια νέα μελέτη δίνει ελπίδες για την έκβαση της μάχης καθώς τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το εμβόλιο της Moderna προστατεύει από τη νόσο για τουλάχιστον έξι μήνες. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine.Το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ με επικεφαλής τη Nicole Doria-Rose παρακολούθησε 33 συμμετέχοντες ηλικίας 18 εώς 71 ετών στις δοκιμές του εμβολίου που οδήγησαν στην έγκριση του εμβολίου. Έπειτα από έξι μήνες και αφού έλαβαν και τη δεύτερη δόση, η ποσότητα των αντισωμάτων ήταν υψηλή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με τα επίπεδα τους όμως να μειώνονται στους πιο ηλικιώμενους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, ενώ τα επίπεδα των αντισωμάτων ήταν κατά μέσο όρο πάνω από 92.000 στα άτομα ηλικίας 18-55 σε έξι μήνες μετά, στα άτομα ηλικίας 56 – 70 ετών μειώθηκαν κατά μέσο όρο περίπου στα 62.000 και στα 49.000 στα άτομα ηλικίας 71 ετών και άνω. Ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ισχυρή ανοσοαπόκριση μετά από έξι μήνες όπως έδειξαν οι τρεις μετρήσεις στα δείγματα του αίματός τους.Τα καθησυχαστικά αυτά αποτελέσματα έρχονται στο φως μετά από παρόμοια ευρήματα για ένα άλλο σημαντικό εμβόλιο δύο δόσεων, αυτό της εταιρείας Pfizer/ BioNTech. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που κυκλοφόρησαν την 1η Απριλίου διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο τους παραμένει για περισσότερο από 91% αποτελεσματικό έξι μήνες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης.Ο δρ. Amesh Adalja, ειδικός στην ιολογία και ερευνητής του Johns Hopkins Center for Health Security στη Βαλτιμόρη εξετάζοντας τα στοιχεία της έρευνας συμπληρώνει ότι η ανοσία είναι πιθανό να διαρκέσει και περισσότερο από τους έξι μήνες που αναφέρουν εκ του ασφαλούς οι επιστήμονες: «Καθώς αυξάνεται η διάρκεια των μελετών, εκτιμώ ότι θα διαπιστώσουμε πως η ανοσία διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο» συμπληρώνει. Οι ερευνητές της μελέτης από πλευράς τους αναφέρουν ότι οι τρέχουσες μελέτες παρακολουθούν την ανοσοαπόκριση και μετά το πέρας των έξι μηνών, καθώς επίσης διερευνούν την επίδραση μιας ενισχυμένης δόσης με στόχο να επεκτείνουν τη διάρκεια και τη δράση του εμβολίου ενάντια στις μεταλλάξεις.Διαβάστε περισσότερα στο