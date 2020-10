Σας κυνηγάει ο χρόνος; Δοκιμάστε το workout των 20′ για δύναμη, αντοχή και ισορροπία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο χρόνος σε κυνηγάει αλλά δεν θέλεις να χάσεις την προπόνηση σου, ακόμη και τότε υπάρχει λύση: AMRAP (as many rounds as possible) ή σε απλά ελληνικά «όσο το δυνατόν περισσότεροι γύροι». Μέσα σε λίγα λεπτά, σχεδόν είκοσι, κάνεις τα πάντα! Πολλές μυϊκές ομάδες, ανεβάζεις παλμούς κάνοντας ταυτόχρονα και μυϊκή ενδυνάμωση. Βελτιώνεις δύναμη, αντοχή, ισορροπία γιατί δουλεύεις σε διάφορα κινησιολογικά επίπεδα.Διάλειμμα; Μόνο αν το χρειάζεσαι πραγματικά, έτσι κάθε φορά που κάνεις την προπόνηση θα βλέπεις μόνος σου πόσο βελτιώνεσαι ανάλογα τους γύρους και τα διαλείμματα αντίστοιχα. Προσοχή λιγάκι στην τεχνική, γιατί ποτέ δεν ξεχνάμε ότι καλή η ποσότητα, αλλά ακόμη καλύτερη η ποιότητα των ασκήσεων.Διαβάστε περισσότερα στο