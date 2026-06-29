Καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ από τα μέσα της εβδομάδας

Η NWS λέει ότι ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης την ημέρα με την «περιορισμένη δροσιά τη νύχτα», αυξάνει τον κίνδυνο για ασθένειες που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως για τους ευάλωτους ανθρώπους