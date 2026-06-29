Καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ από τα μέσα της εβδομάδας
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Καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ από τα μέσα της εβδομάδας

Η NWS λέει ότι ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης την ημέρα με την «περιορισμένη δροσιά τη νύχτα», αυξάνει τον κίνδυνο για ασθένειες που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως για τους ευάλωτους ανθρώπους

Καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ από τα μέσα της εβδομάδας
Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα αναμένεται ότι θα πλήξει αυτήν την εβδομάδα τις ΗΠΑ, απειλώντας την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του Μουντιάλ αλλά και τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας.

«Ένα επικίνδυνο κύμα ζέστης», που θα μπορούσε να σπάσει τοπικά τα ρεκόρ θερμοκρασίας, «θα καλύψει αυτήν την εβδομάδα τα δύο τρίτα της χώρας», προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) μέσω της πλατφόρμας Χ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της NWS, στις περισσότερες Πολιτείες των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ η ανώτατη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30°C. Σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, η αισθητή θερμοκρασία θα μπορούσε κατά τόπους να φτάσει τους 40 με 46°C.



Τα περισσότερα κτίρια διαθέτουν σύστημα κλιματισμού και ψύξης. Όμως η NWS λέει ότι ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης την ημέρα με την «περιορισμένη δροσιά τη νύχτα», αυξάνει τον κίνδυνο για ασθένειες που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως για τους ευάλωτους ανθρώπους και εκείνους που δεν έχουν επαρκείς κλιματιστικές συσκευές.

Από τα μέσα της εβδομάδας, υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ακτής, στην οποία περιλαμβάνονται μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και η Ουάσινγκτον. Ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας το Σάββατο, 4 Ιουλίου, ανήμερα της εθνικής εορτής.

Ο καύσωνας θα μπορούσε επίσης να απειλήσει το Μουντιάλ που διεξάγεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Ορισμένα στάδια διαθέτουν στέγη, κλιματισμό ή και τα δύο (Ατλάντα, Ντάλας, Χιούστον, Λος Άντζελες, Βανκούβερ), κάποια άλλα όμως όχι. Ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι μπορεί επομένως να εκτεθούν σε ακραίες θερμοκρασίες.

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