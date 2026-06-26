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Ένοχος για την κατοχή απόρρητων εγγράφων δήλωσε στο δικαστήριο ο Τζον Μπόλτον
Ένοχος για την κατοχή απόρρητων εγγράφων δήλωσε στο δικαστήριο ο Τζον Μπόλτον
Η ποινή του, που θα ανακοινωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, ενδέχεται να περιλαμβάνει φυλάκιση και βαρύ πρόστιμο
Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, ομολόγησε την ενοχή του για διαχείριση απόρρητων εγγράφων, τα οποία είχε στην κατοχή του ως μη όφειλε.
Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μέριλαντ, όταν ερωτήθηκε από τον δικαστή αν είναι ένοχος, ο Μπόλτον απάντησε: «Είμαι, κύριε πρόεδρε, και λυπάμαι για αυτό».
Η συμφωνία παραδοχής ενοχής του Μπόλτον, στην οποία παραδέχεται ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας με τη σύζυγό και την κόρη του, ισοδυναμεί με μια κατηγορία κακουργήματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης, αναφέρει το CNN.
Η συμφωνία παραδοχής ενοχής που κατέληξαν οι εισαγγελείς και οι συνήγοροι του Μπόλτον προβλέπει ποινή φυλάκισης που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια (60 μήνες), καθώς και πρόστιμο ύψους 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρώτο μισό του προστίμου αυτού θα καταβληθεί εντός 5 ημερών από την έκδοση της ποινής, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Κατηγόρησε, πάντως τον πρόεδρο Τραμπ ότι προσπάθησε «να εκφοβίσει τους αντιπάλους του» μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του.
Η ανακοίνωση της ποινής του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας έχει προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ.
Ο Μπόλτον, άλλοτε στενός συνεργάτης του Τράμπ, είναι σήμερα ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές την πολιτικής του πρώην προέδρου.
Το CNN σχολιάζει ότι είναι μια σπάνια νίκη για το υπουργείο Δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης Τραμπ το οποίο έχει ασκήσει διώξεις κατά των πολιτικών αντιπάλων -αν όχι και εχθρών- του προέδρου.
Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μέριλαντ, όταν ερωτήθηκε από τον δικαστή αν είναι ένοχος, ο Μπόλτον απάντησε: «Είμαι, κύριε πρόεδρε, και λυπάμαι για αυτό».
Η συμφωνία παραδοχής ενοχής του Μπόλτον, στην οποία παραδέχεται ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας με τη σύζυγό και την κόρη του, ισοδυναμεί με μια κατηγορία κακουργήματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης, αναφέρει το CNN.
Η συμφωνία παραδοχής ενοχής που κατέληξαν οι εισαγγελείς και οι συνήγοροι του Μπόλτον προβλέπει ποινή φυλάκισης που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια (60 μήνες), καθώς και πρόστιμο ύψους 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρώτο μισό του προστίμου αυτού θα καταβληθεί εντός 5 ημερών από την έκδοση της ποινής, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Κατηγόρησε, πάντως τον πρόεδρο Τραμπ ότι προσπάθησε «να εκφοβίσει τους αντιπάλους του» μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του.
Η ανακοίνωση της ποινής του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας έχει προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ.
Ο Μπόλτον, άλλοτε στενός συνεργάτης του Τράμπ, είναι σήμερα ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές την πολιτικής του πρώην προέδρου.
Το CNN σχολιάζει ότι είναι μια σπάνια νίκη για το υπουργείο Δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης Τραμπ το οποίο έχει ασκήσει διώξεις κατά των πολιτικών αντιπάλων -αν όχι και εχθρών- του προέδρου.
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