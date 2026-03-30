Ιταλία: 17χρονος σχεδίαζε σφαγή αλά Κόλουμπαϊν σε σχολείο, είχε πάθος με ομάδες που θαύμαζαν την Άρια Φυλή

Στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή ο οποίος σχεδίαζε επίθεση όπως αυτή που είχε συμβεί το 1999 στο Κόλουμπαϊν
των ΗΠΑ, προχώρησαν οι καραμπινιέροι στην Ιταλία
.
Ο δεκαεπτάχρονος μεταφέρθηκε στις φυλακές ανηλίκων της Περούτζια
και κατηγορείται για τρομοκρατία.
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους των ερευνών, είχε «εμπνευστεί» από την δολοφονική επίθεση
στο αμερικανικό λύκειο η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 1999. Τότε οι δράστες ήταν δύο μαθητές με τραγικό απολογισμό 13 νεκρούς και 23 τραυματίες.
Κίνητρα του Ιταλού επίδοξου τρομοκράτη θεωρούνται το φυλετικό και θρησκευτικό μίσος.
Στην κατοχή του βρέθηκε υλικό με οδηγίες για κατασκευή χημικών και βακτηριολογικών όπλων, αλλά και οδηγίες για σαμποτάζ σε βασικής σημασίας δημόσιες υπηρεσίες.
Ο δεκαεπτάχρονος είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, παρόμοιων με εκείνων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν σε τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.
Οι έρευνες κατέγραψαν επίσης επαφές μεταξύ του ανηλίκου και των ηγετών της ομάδας Telegram που ονομάζεται «Werwolf Division», η οποία είχε πάθος με την υποτιθέμενη ανωτερότητα της «Άριας φυλής» αλλά και δολοφόνους όπως ο Μπρέντον Τάραντ και ο Άντερς Μπρέιβικ.
Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε άλλους 7 ανηλίκους που διατηρούσαν στενές σχέσεις με τον συλληφθέντα.