Πέθανε ο Ουμπέρτο Μπόσι σε ηλικία 84 ετών, ήταν ιδρυτής της Λέγκας του Βορρά στην Ιταλία
Πέθανε ο Ουμπέρτο Μπόσι σε ηλικία 84 ετών, ήταν ιδρυτής της Λέγκας του Βορρά στην Ιταλία
Ο Μπόσι είχε εισαχθεί, χθες, σε εντατική μονάδα νοσοκομείου του Βαρέζε
Πέθανε απόψε στην Ιταλία, σε ηλικία 84 ετών, ο ιδρυτής της παράταξης «Λέγκα», Ουμπέρτο Μπόσι.
Ο Μπόσι είχε εισαχθεί, χθες Τετάρτη, σε εντατική μονάδα νοσοκομείου του Βαρέζε.
Κατά την πολιτική του σταδιοδρομία εξελέγη βουλευτής, γερουσιαστής και ευρωβουλευτής, ενώ χρημάτισε και υπουργός αρμόδιος για τις θεσμικές αλλαγές.
Ίδρυσε την Λέγκα του Βορρά το 1989 και το 1994 συμπορεύθηκε με την Φόρτσα Ιταλία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι συμμετέχοντας για πρώτη φορά, με το κόμμα του, σε κυβερνητική συμμαχία.
Το 1995 άλλαξε πολιτική κατεύθυνση και στήριξε, μαζί με την κεντροαριστερά, την τεχνοκρατική κυβέρνηση του Λαμπέρτο Ντίνι.
Το 2004 ο Ουμπέρτο Μπόσι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο περιόρισε σημαντικά την πολιτική του δράση. Τα τελευταία χρόνια ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με την γραμμή και τις επιλογές του νυν επικεφαλής της Λέγκα, του Ματέο Σαλβίνι.
«Με το πολιτικό του πάθος, σφράγισε μια σημαντική φάση της ιταλικής ιστορίας και προσέφερε βασικής σημασίας συνεισφορά στη δημιουργία της πρώτης κεντροδεξιάς συμμαχίας», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
Φωτογραφία: Reuters
Ο Μπόσι είχε εισαχθεί, χθες Τετάρτη, σε εντατική μονάδα νοσοκομείου του Βαρέζε.
Κατά την πολιτική του σταδιοδρομία εξελέγη βουλευτής, γερουσιαστής και ευρωβουλευτής, ενώ χρημάτισε και υπουργός αρμόδιος για τις θεσμικές αλλαγές.
Ίδρυσε την Λέγκα του Βορρά το 1989 και το 1994 συμπορεύθηκε με την Φόρτσα Ιταλία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι συμμετέχοντας για πρώτη φορά, με το κόμμα του, σε κυβερνητική συμμαχία.
Se n'è andato Umberto Bossi, a 84 anni, ma qui non si proseguirà con la retorica del Vecchio Leone. Da Mussolini a Craxi a Berlusconi la storia politica italiana è piena di vecchi leoni ed è un modo troppo facile per rendere l'onore delle armi e lavarsi la coscienza. L'antica e… pic.twitter.com/hljbmIHknD— Repubblica (@repubblica) March 19, 2026
Το 1995 άλλαξε πολιτική κατεύθυνση και στήριξε, μαζί με την κεντροαριστερά, την τεχνοκρατική κυβέρνηση του Λαμπέρτο Ντίνι.
Τελετή για τη «διακήρυξη της αυτονομίας της βόρειας Ιταλίας»Το 1996 οργάνωσε τελετή «για την διακήρυξη της αυτονομίας της βόρειας Ιταλίας» και το 2001, έπειτα από αρνητική επίδοση στις βουλευτικές εκλογές, συμμάχησε και πάλι με τον «Καβαλιέρε».
Το 2004 ο Ουμπέρτο Μπόσι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο περιόρισε σημαντικά την πολιτική του δράση. Τα τελευταία χρόνια ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με την γραμμή και τις επιλογές του νυν επικεφαλής της Λέγκα, του Ματέο Σαλβίνι.
«Με το πολιτικό του πάθος, σφράγισε μια σημαντική φάση της ιταλικής ιστορίας και προσέφερε βασικής σημασίας συνεισφορά στη δημιουργία της πρώτης κεντροδεξιάς συμμαχίας», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
Φωτογραφία: Reuters
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
