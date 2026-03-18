Χιτλέρ εναντίον Ζιελίνσκι στις δημοτικές εκλογές της Γαλλίας: Η αναμέτρηση που έγινε viral για τα περίεργα ονόματα των υποψηφίων
Αν μιλούσαν για την πόλη και τις πολιτικές μας, θα ήταν άλλο θέμα, όμως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα ονόματά μας, παραπονιέται ένας από τους δύο
Διάσημη στο Διαδίκτυο έγινε μια πόλη στη Γαλλία επειδή ο δήμαρχός της, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, ονομάζεται Χιτλέρ και ένας από τους δύο αντιπάλους του ονομάζεται Ζιελίνσκι.
«Όλη μου τη ζωή άκουγα κατά καιρούς αστεία για το όνομά μου. Μερικές φορές οι άνθρωποι ζωγράφιζαν μουστάκια στις προεκλογικές μου αφίσες. Ποτέ δεν ήταν κάτι σοβαρό. Αλλά τώρα έχει ξεφύγει από τον έλεγχο» είπε στο BBC ο Σαρλ Χιτλέρ (Hittler), δήμαρχος της μικρής πόλης Αρκίς-συρ-Ωμπ, ανατολικά από το Παρίσι.
Ο ίδιος λέει ότι έχει δει άρθρα στο Διαδίκτυο «που λένε ότι “το 37% των κατοίκων του Αρkίς είναι Χιτλερικοί!” Η γυναίκα μου κλαίει».
Εξηγεί ακόμη ότι «αν οι άνθρωποι μιλούσαν για την πόλη και τις πολιτικές μας, αυτό θα ήταν άλλο θέμα. Αλλά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα ονόματά μας».
Από που προέρχεται όμως το περίεργο επίθετο αυτού του συνταξιούχου διευθυντή εργαστηρίου και γιατί δεν το έχει αλλάξει;
Ο ίδιος λέει ότι η οικογένειά του κατάγεται από τη βόρεια Αλσατία, τη γαλλική επαρχία στα σύνορα με τη Γερμανία. «Ο πατέρας μου ήταν βοσκός και κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταφέρθηκε στη Γερμανία στο πλαίσιο του προγράμματος καταναγκαστικής εργασίας», είπε.
«Αφού επέστρεψε, γνώρισε τη μητέρα μου. Όλοι έλεγαν: “Πρέπει να αλλάξεις το όνομά σου”. Ήταν 1949 και ο πόλεμος ήταν ακόμα πρόσφατη ανάμνηση. Αλλά ήταν ένα τεράστιος γραφειοκρατικός πονοκέφαλος και θα κόστιζε πολλά χρήματα, οπότε δεν το έκαναν».
Σήμερα έχουν απομείνει λίγοι με το όνομα Χιτλέρ στην Αλσατία. Ένας από τους γιους του δημάρχου προφέρει το όνομα «Χιτλέι», για να αποφύγει τα σχόλια, ενώ τα εγγόνια του έχουν πάρει τα επώνυμα των μητέρων τους.
Πάντως έχει μια κόρη και μια νύφη που ακόμη κρατούν το Χιτλέρ και μια νύφη Χιτλέρ. Και οι δύο είναι υποψήφιες δημοτικές σύμβουλοι σε άλλες πόλεις!
«Μόλις γίνεις γνωστός, το όνομα αρχίζει να μην έχει σημασία. Για τους οικείους μου, ήμουν απλά ο “κύριος Σαρλ”», είπε ακόμη.
Ο κεντροδεξιός Χιτλέρ έχει αντίπαλο αυτή την Κυριακή τον ακροδεξιό Αντουάν Ρενό-Ζιελίνσκι (Renault-Zielinski), από το κίνημα Patriot.
Ο 28χρονος Ρενό-Ζιελίνσκι είναι τελωνειακός υπάλληλος που πρόσφατα εγκαταστάθηκε στο Αρσίς. Το δεύτερο μέρος του ονόματός του προέρχεται από την Πολωνή μητέρα του και δεν σχετίζεται με τον πρόεδρο της Ουκρανίας.
«Την Κυριακή άρχισα να βλέπω μηνύματα σχετικά με τα ονόματά μας να κυκλοφορούν στο X και σκέφτηκα ότι ήταν απλώς ένα ανόητο αστείο. Αλλά σταδιακά συνειδητοποίησα ότι όλοι μιλάνε για εμάς! Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι το βρίσκουν διασκεδαστικό. Προσωπικά, δεν με κάνει να γελάω, αλλά ούτε και με ενοχλεί. Θα ήταν καλύτερα αν ο κόσμος μιλούσε για το Αρκίς για άλλους λόγους, τουλάχιστον είμαστε στον χάρτη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα