Φρίκη στο Ιράν: Βιασμοί και βασανιστήρια νοσηλευτριών από δυνάμεις ασφαλείας επειδή βοήθησαν διαδηλωτές
Στοχοποιήθηκαν υγειονομικοί που προσέφεραν βοήθεια στους τραυματίες στο Καρδιολογικό, Ιατρικό και Ερευνητικό Κέντρο Rajaei στην Τεχεράνη από μέλη των Φρουρών της Επανάστασης που διατηρούν στενές σχέσεις με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Σοβαρές καταγγελίες για ακραίες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν φέρνει στο φως έκθεση, σύμφωνα με την οποία δύο νοσηλεύτριες υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς και βασανιστήρια από δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος, επειδή παρείχαν ιατρική βοήθεια σε τραυματίες διαδηλωτές κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων τον Ιανουάριο.
Όπως αναφέρεται, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), που φέρονται να διατηρούν στενές σχέσεις με τον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας καταστολή, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων διαδηλωτών. Στο ίδιο πλαίσιο, στοχοποιήθηκαν και υγειονομικοί που προσέφεραν βοήθεια στους τραυματίες στο Καρδιολογικό, Ιατρικό και Ερευνητικό Κέντρο Rajaei στην Τεχεράνη, μεταδίδει η Daily Mail.
Μία από τις νοσηλεύτριες, ηλικίας 33 ετών, συνελήφθη και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη επανειλημμένους ομαδικούς βιασμούς από τρεις πράκτορες κάθε φορά, επί τρεις ημέρες. Οι κακοποιήσεις ήταν τόσο σοβαρές, ώστε χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση με αφαίρεση τμήματος του εντέρου, ενώ εξετάζεται και η αφαίρεση της μήτρας της. Η ίδια φέρει πλέον μόνιμο σακουλάκι κολοστομίας.
Κατά τις ίδιες πηγές, η ψυχολογική της κατάσταση είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη, με την ίδια να ζητά από τους γιατρούς να τη βοηθήσουν να πεθάνει, ενώ παραμένει δεμένη στο νοσοκομειακό κρεβάτι για να αποτραπεί το ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού, υπό τη συνεχή επιτήρηση δυνάμεων ασφαλείας.
Δεύτερη νοσηλεύτρια που συνελήφθη φέρεται επίσης να υπέστη ομαδικό βιασμό κατά την κράτησή της, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί η μήτρα λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας και να της τοποθετηθεί σακουλάκι κολοστομίας. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, υποχρεώθηκε να υπογράψει έγγραφο σύμφωνα με το οποίο «παντρεύτηκε» έναν από τους πράκτορες, ενώ η οικογένειά της κατέβαλε μεγάλο χρηματικό ποσό για την αποφυλάκισή της. Παράλληλα, φέρεται να εξαναγκάστηκε να υπογράψει δήλωση που απέδιδε τον βιασμό της σε «ταραχοποιούς».
Τα περιστατικά φέρονται να συνδέονται με τα γεγονότα της 8ης Ιανουαρίου, όταν το νοσοκομείο στην περιοχή Βάλι-Ασρ της Τεχεράνης δέχθηκε μεγάλο αριθμό τραυματιών διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και άτομα που είχαν πυροβοληθεί από δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι αρχές είχαν προειδοποιήσει το ιατρικό προσωπικό να μην παρέχει βοήθεια, ωστόσο 14 από τους 27 νοσηλευτές αγνόησαν την εντολή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύο άνδρες νοσηλευτές συνελήφθησαν αφού εξέφρασαν συμπαράσταση στους τραυματίες, ενώ δυνάμεις των IRGC εισέβαλαν στο νοσοκομείο και άνοιξαν πυρ εναντίον ασθενών. Δύο νοσηλεύτριες που επιχείρησαν να βοηθήσουν τους τραυματίες σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι εργαζόμενοι ξυλοκοπήθηκαν ή συνελήφθησαν. Το προσωπικό φέρεται να έλαβε εντολή να μην αγγίξει τις σορούς, οι οποίες παρέμειναν για ώρες χωρίς ταφή.
Οι σοροί των δύο νεκρών νοσηλευτριών εντοπίστηκαν αργότερα στην περιοχή Καχριζάκ, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρχαν σειρές από σάκους με πτώματα, στο πλαίσιο της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.
Διεθνείς οργανισμοί και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για συστηματική χρήση βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας από τις ιρανικές αρχές ως μέσο τιμωρίας και εκφοβισμού. Η Σάρα Χοσεΐν, επικεφαλής της ανεξάρτητης διεθνούς αποστολής διερεύνησης για το Ιράν του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν «σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης βίας, αυθαίρετων δολοφονιών, βασανιστηρίων, σεξουαλικής βίας, αυθαίρετων συλλήψεων και εξαναγκασμένων ομολογιών».
Στο ίδιο πλαίσιο, καταγγέλλεται ότι δύο ανήλικες, ηλικίας 15 και 17 ετών, βιάστηκαν κατά την κράτησή τους στη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.
Η Διεθνής Αμνηστία έχει επίσης καταγράψει μεθόδους βασανιστηρίων, όπως ανάρτηση κρατουμένων από τα άκρα σε επώδυνες στάσεις, γνωστές ως «chicken kebab», εικονικές εκτελέσεις, στέρηση ύπνου, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και αφαίρεση νυχιών.
Σύμφωνα με οργανώσεις, οι πρακτικές αυτές χρησιμοποιούνται για την απόσπαση «ομολογιών» πριν από οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, με την κρατική τηλεόραση να μεταδίδει συχνά σχετικό υλικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως προϊόν εξαναγκασμού.
Παράλληλα, έχουν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης κρατουμένων, μεταξύ των οποίων μαρτυρίες για βιασμούς γυναικών και ανδρών από δυνάμεις ασφαλείας, ακόμη και μέσα σε οχήματα μεταφοράς ή μυστικά κέντρα κράτησης, στο πλαίσιο των ανακρίσεων.
