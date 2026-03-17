Ένα πάρτι προκάλεσε επιδημία μηνιγγίτιδας στη Βρετανία: Νεκροί, δεκάδες κρούσματα και μαζική χορήγηση αντιβιοτικών σε νέους

Ο καθηγητής μικροβιακής παθογένειας στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, Άντριου Πρέστον, χαρακτήρισε την ταχύτητα και το μέγεθος της επιδημίας «», σημειώνοντας ότιγια το αν πρόκειται για νέο στέλεχος του βακτηρίου ή για αλλαγή στη συμπεριφορά της νόσου. Τόνισε επίσης τη σημασία της καταγραφής της εμβολιαστικής κατάστασης των ασθενών.Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ορισμένα από τα κρούσματα έχουν ταυτοποιηθεί ως μηνιγγίτιδα τύπου Β. Το συγκεκριμένοκαλύπτεται απόπου χορηγείται κυρίως σε βρέφη από το 2015, αφήνοντας όμως ένα μεγάλο μέρος των εφήβων και ενηλίκων χωρίς πλήρη προστασία. Παράλληλα, ηγια άλλους τύπους μηνιγγίτιδας στους εφήβους παραμένει κάτω από τα επίπεδα συλλογικής ανοσίας.Ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι νέοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω της έντονης κοινωνικής ζωής και των στενών επαφών, που ευνοούν τη. Όπως σημειώνεται, η διασπορά μπορεί να ενισχυθεί μέσω στενής επαφής, ακόμη και με φιλιά, γεγονός που καθιστά αναγκαία την τήρηση αποστάσεων.Στο Πανεπιστήμιο του Κεντ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, με ακυρώσεις εξετάσεων και μεγάλες ουρές φοιτητών που προσέρχονται για να λάβουν αντιβιοτικά. Παράλληλα, εικόνες από την περιοχή δείχνουν ασθενοφόρα και προσωπικό με προστατευτικό εξοπλισμό να μεταφέρουν ασθενείς από φοιτητικές εστίες.Οι υγειονομικές αρχές καλούν όσους εμφανίζουννα αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.