Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Ένα πάρτι προκάλεσε επιδημία μηνιγγίτιδας στη Βρετανία: Νεκροί, δεκάδες κρούσματα και μαζική χορήγηση αντιβιοτικών σε νέους
Η επιδημία φέρεται να συνδέεται με νυχτερινό κέντρο στο Καντέρμπερι, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με την Telegraph. Δύο άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, μία μαθήτρια λυκείου, η Ζουλιέτ από σχολείο του Φέιβερσαμ, και ένας 21χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ. Τουλάχιστον 11 ακόμη άτομα, ηλικίας 17 έως 21 ετών, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας από τους ασθενείς βρίσκεται σε κώμα.
Sky News speaks to Josh who found out that his sister has been hospitalised as an outbreak of meningitis hits the Canterbury area of Kent.
He is queuing for antibiotics after a possible exposure to the infection
Σύμφωνα με υγειονομικές πηγές, τα κρούσματα δεν περιορίζονται πλέον στο Καντέρμπερι, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά και σε σχολεία σε γειτονικές περιοχές, όπως το Άσφορντ και το Γουίτσταμπλ. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι η νόσος ενδέχεται να έχει ήδη διασπαρεί και πέρα από την κομητεία, καθώς χιλιάδες φοιτητές μετακινήθηκαν το Σαββατοκύριακο προς τις οικογένειές τους, ενόψει της Ημέρας της Μητέρας.
Το πρόβλημα επιδεινώθηκε από την καθυστέρηση στην ενημέρωση του κοινού. Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) παραδέχθηκε ότι είχε γνώση συρροής κρουσμάτων μία ημέρα πριν την επίσημη ανακοίνωση, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από γονείς και φοιτητές. Όπως ανέφεραν, η έγκαιρη ενημέρωση θα μπορούσε να αποτρέψει μετακινήσεις και κοινωνικές επαφές που ενδέχεται να συνέβαλαν στη διασπορά.
Thousands of students are to be given antibiotics in a race to stop the spread of a meningitis outbreak that's left two people dead.
Unprecedented emergency measures are being taken to contain the infection, centred around the University of Kent, with four sites opening this…
Οι αρχές έχουν ήδη αποστείλει οδηγίες σε περίπου 16.000 φοιτητές και εργαζομένους του Πανεπιστημίου του Κεντ, ενώ όσοι ήρθαν σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα καλούνται να λάβουν άμεσα θεραπεία, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Παράλληλα, όσοι επισκέφθηκαν το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου καλούνται να προσέλθουν σε ειδικά ιατρεία για προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών.
Η μηνιγγίτιδα προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, εμετούς και εξανθήματα που δεν υποχωρούν με πίεση. Ειδικοί επισημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις τα πρώτα σημάδια μοιάζουν με αυτά ενός απλού κρυολογήματος, γεγονός που δυσκολεύει την έγκαιρη διάγνωση.
More than 30,000 people in Canterbury have been sent warnings to be vigilant of meningitis symptoms, after two people have died.#Kent #meningitis pic.twitter.com/Cq1Y6vjcmq— Channel 5 News (@5_News) March 16, 2026
Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ορισμένα από τα κρούσματα έχουν ταυτοποιηθεί ως μηνιγγίτιδα τύπου Β. Το συγκεκριμένο στέλεχος καλύπτεται από εμβολιασμό που χορηγείται κυρίως σε βρέφη από το 2015, αφήνοντας όμως ένα μεγάλο μέρος των εφήβων και ενηλίκων χωρίς πλήρη προστασία. Παράλληλα, η εμβολιαστική κάλυψη για άλλους τύπους μηνιγγίτιδας στους εφήβους παραμένει κάτω από τα επίπεδα συλλογικής ανοσίας.
Ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι νέοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω της έντονης κοινωνικής ζωής και των στενών επαφών, που ευνοούν τη μετάδοση της νόσου. Όπως σημειώνεται, η διασπορά μπορεί να ενισχυθεί μέσω στενής επαφής, ακόμη και με φιλιά, γεγονός που καθιστά αναγκαία την τήρηση αποστάσεων.
Στο Πανεπιστήμιο του Κεντ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, με ακυρώσεις εξετάσεων και μεγάλες ουρές φοιτητών που προσέρχονται για να λάβουν αντιβιοτικά. Παράλληλα, εικόνες από την περιοχή δείχνουν ασθενοφόρα και προσωπικό με προστατευτικό εξοπλισμό να μεταφέρουν ασθενείς από φοιτητικές εστίες.
Οι υγειονομικές αρχές καλούν όσους εμφανίζουν συμπτώματα να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.
