Εντυπωσιακό θέαμα στον Λίβανο: Χιλιάδες πελαργοί γέμισαν τον ουρανό καθ' οδόν προς τους τόπους αναπαραγωγής τους
Εντυπωσιακό θέαμα στον Λίβανο: Χιλιάδες πελαργοί γέμισαν τον ουρανό καθ' οδόν προς τους τόπους αναπαραγωγής τους
Πάνω από τη φρίκη του πολέμου, η ομορφιά της φύσης
Ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα κατέγραψε σε βίντεο η οργάνωση Lebanese Association for Migratory Birds, καθώς χιλιάδες αποδημητικά πτηνά διασχίζουν αυτήν την περίοδο τον ουρανό του Λιβάνου, στο πλαίσιο του ανοιξιάτικου ταξιδιού προς τους τόπους αναπαραγωγής τους.
Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, χιλιάδες λευκοί πελαργοί εμφανίζονται να πετούν στον ουρανό, σχηματίζοντας μια ψηλή «στήλη».
Σύμφωνα με την οργάνωση, περίπου 20.000 λευκοί πελαργοί καταγράφηκαν να περνούν από την περιοχή την ημέρα που δημοσιεύτηκε η ανάρτηση, δηλαδή στις 5 Μαρτίου. Μαζί τους ταξίδευαν και άλλα αποδημητικά είδη, όπως γερανοί και ροδοπελεκάνοι, που ακολουθούν παρόμοιες μεταναστευτικές διαδρομές.
«Σήμερα είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε χιλιάδες λευκούς πελαργούς να διασχίζουν τον Λίβανο, προαναγγέλλοντας την έναρξη της ανοιξιάτικης μετανάστευσης. Ευτυχώς πετούσαν σε μεγάλο ύψος, καθώς έχουν αναφερθεί περιστατικά πυροβολισμών στην περιοχή, σε μια περίοδο που η χώρα βιώνει δύσκολες καταστάσεις» γράφει στην ανάρτησή της η περιβαλλοντική οργάνωση, αναφερόμενη φυσικά στην πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την οργάνωση το θέαμα είναι «μια ισχυρή υπενθύμιση ότι, παρά τις προκλήσεις στο έδαφος, η μετανάστευση συνεχίζεται πάνω από τα κεφάλια μας».
Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, χιλιάδες λευκοί πελαργοί εμφανίζονται να πετούν στον ουρανό, σχηματίζοντας μια ψηλή «στήλη».
Σύμφωνα με την οργάνωση, περίπου 20.000 λευκοί πελαργοί καταγράφηκαν να περνούν από την περιοχή την ημέρα που δημοσιεύτηκε η ανάρτηση, δηλαδή στις 5 Μαρτίου. Μαζί τους ταξίδευαν και άλλα αποδημητικά είδη, όπως γερανοί και ροδοπελεκάνοι, που ακολουθούν παρόμοιες μεταναστευτικές διαδρομές.
«Σήμερα είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε χιλιάδες λευκούς πελαργούς να διασχίζουν τον Λίβανο, προαναγγέλλοντας την έναρξη της ανοιξιάτικης μετανάστευσης. Ευτυχώς πετούσαν σε μεγάλο ύψος, καθώς έχουν αναφερθεί περιστατικά πυροβολισμών στην περιοχή, σε μια περίοδο που η χώρα βιώνει δύσκολες καταστάσεις» γράφει στην ανάρτησή της η περιβαλλοντική οργάνωση, αναφερόμενη φυσικά στην πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την οργάνωση το θέαμα είναι «μια ισχυρή υπενθύμιση ότι, παρά τις προκλήσεις στο έδαφος, η μετανάστευση συνεχίζεται πάνω από τα κεφάλια μας».
