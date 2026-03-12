Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε εγκατάσταση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων κοντά στην Τεχεράνη
Οι IDF αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια το Ιράν χρησιμοποιούσε την εγκατάσταση για «την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD»
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν μια ιρανική πυρηνική εγκατάσταση όπου, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, το ιρανικό καθεστώς εργαζόταν πάνω σε «κρίσιμες δυνατότητες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων».
Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη και, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πρόκειται για το συγκρότημα Ταλεγκάν. Το σημείο επλήγη στο πλαίσιο κυμάτων αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποίησε η ισραηλινή αεροπορία στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.
Οι IDF αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια το Ιράν χρησιμοποιούσε την εγκατάσταση για «την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD», το οποίο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, αποτελεί μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.
צה״ל תקף אתר מרכזי נוסף של משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות לנשק גרעיני— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026
כחלק מגלי התקיפות שהושלמו בימים האחרונים בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני.
האתר שימש בשנים… pic.twitter.com/ZrFxrLnDCN
