Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε εγκατάσταση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων κοντά στην Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Πυρηνικά Όπλα IDF Ιράν Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε εγκατάσταση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων κοντά στην Τεχεράνη

Οι IDF αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια το Ιράν χρησιμοποιούσε την εγκατάσταση για «την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD»

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε εγκατάσταση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων κοντά στην Τεχεράνη
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν μια ιρανική πυρηνική εγκατάσταση όπου, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, το ιρανικό καθεστώς εργαζόταν πάνω σε «κρίσιμες δυνατότητες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων».

Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη και, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πρόκειται για το συγκρότημα Ταλεγκάν. Το σημείο επλήγη στο πλαίσιο κυμάτων αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποίησε η ισραηλινή αεροπορία στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Οι IDF αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια το Ιράν χρησιμοποιούσε την εγκατάσταση για «την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος AMAD», το οποίο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, αποτελεί μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.

Το συγκρότημα Ταλεγκάν είχε, επίσης, αποτελέσει στόχο ισραηλινών επιδρομών τον Οκτώβριο του 2024, όταν το Ισραήλ είχε απαντήσει σε ιρανική πυραυ
