Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο τους στα Άδανα: Ζητούν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να επικοινωνούν με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα και το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη αφού το προξενείο στα Άδανα ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες του