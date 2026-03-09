Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο τους στα Άδανα: Ζητούν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Τουρκία Στέιτ Ντιπάρτμεντ Διπλωμάτες

Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο τους στα Άδανα: Ζητούν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να επικοινωνούν με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα και το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη αφού το προξενείο στα Άδανα ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες του

Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο τους στα Άδανα: Ζητούν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει
Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις προξενικές τους υπηρεσίες στη νότια Τουρκία και ζήτησαν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό τους να εγκαταλείψει την περιοχή «εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια», ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Στις 9 Μαρτίου 2026 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους εργαζόμενους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από το γενικό προξενείο στα Άδανα εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια (...) Το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να επικοινωνούν με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα και το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης