Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο τους στα Άδανα: Ζητούν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει
Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις προξενικές τους υπηρεσίες στη νότια Τουρκία και ζήτησαν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό τους να εγκαταλείψει την περιοχή «εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια», ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Στις 9 Μαρτίου 2026 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους εργαζόμενους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από το γενικό προξενείο στα Άδανα εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια (...) Το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες του», ανέφερε η ανακοίνωση.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να επικοινωνούν με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα και το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.
