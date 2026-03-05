Αεροσκάφος της Air France που θα παραλάμβανε Γάλλους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποχρεώθηκε να επιστρέψει για λόγους ασφαλείας

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Μεταφορών το αεροσκάφος, που ήταν ναυλωμένο από την γαλλική κυβέρνηση, επέστρεψε λόγω των πυραύλων που εκτοξεύονται στην περιοχή
Το υπουργείο Μεταφορών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ένα αεροσκάφος της εταιρείας Air France, ναυλωμένο από την κυβέρνηση για να παραλάβει Γάλλους που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στη Γαλλία, λόγω των πυραύλων που εκτοξεύονται στην περιοχή.
Το συμβάν καταδεικνύει τους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Όπως υπογραμμίζει, στην παρούσα φάση ο επαναπατρισμός Γάλλων πολιτών δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
🔴 URGENT - En direct : un vol Air France affrété pour rapatrier des Français des Émirats fait demi-tour du fait de tirs https://t.co/yVgfqaq3EA pic.twitter.com/SMTaLfehUH— FRANCE 24 – Urgent (@UrgentF24) March 5, 2026
