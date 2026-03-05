Αεροσκάφος της Air France που θα παραλάμβανε Γάλλους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποχρεώθηκε να επιστρέψει για λόγους ασφαλείας
Αεροσκάφος της Air France που θα παραλάμβανε Γάλλους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποχρεώθηκε να επιστρέψει για λόγους ασφαλείας

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Μεταφορών το αεροσκάφος, που ήταν ναυλωμένο από την γαλλική κυβέρνηση, επέστρεψε λόγω των πυραύλων που εκτοξεύονται στην περιοχή

Αεροσκάφος της Air France που θα παραλάμβανε Γάλλους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποχρεώθηκε να επιστρέψει για λόγους ασφαλείας
Το υπουργείο Μεταφορών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ένα αεροσκάφος της εταιρείας Air France, ναυλωμένο από την κυβέρνηση για να παραλάβει Γάλλους που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στη Γαλλία, λόγω των πυραύλων που εκτοξεύονται στην περιοχή.

Το συμβάν καταδεικνύει τους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.


Όπως υπογραμμίζει, στην παρούσα φάση ο επαναπατρισμός Γάλλων πολιτών δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
