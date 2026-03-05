Αεροσκάφος της Air France που θα παραλάμβανε Γάλλους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποχρεώθηκε να επιστρέψει για λόγους ασφαλείας

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Μεταφορών το αεροσκάφος, που ήταν ναυλωμένο από την γαλλική κυβέρνηση, επέστρεψε λόγω των πυραύλων που εκτοξεύονται στην περιοχή