Η σύλληψη του Άντριου, πλήγμα για το Παλάτι: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον Κάρολο και τον θεσμό της μοναρχίας
ΚΟΣΜΟΣ
Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ Πρίγκιπας Άντριου Βασιλιάς Κάρολος Βασιλιάς Κάρολος Γ' Παλάτι Σύλληψη

Η σύλληψη του Άντριου, πλήγμα για το Παλάτι: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον Κάρολο και τον θεσμό της μοναρχίας

Παλάτι, Βασιλική Οικογένεια και μοναρχία έρχονται αντιμέτωπα με ένα ερώτημα που δύσκολα αποφεύγεται: πώς μπορεί η εξέλιξη με τον Άντριου να καταλήξει σε οτιδήποτε άλλο εκτός από επιζήμιο αποτέλεσμα για τον θεσμό

Η σύλληψη του Άντριου, πλήγμα για το Παλάτι: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον Κάρολο και τον θεσμό της μοναρχίας
Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, συνελήφθη στην κατοικία του στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ, οδηγήθηκε στο Τμήμα, φωτογραφήθηκε και του ελήφθησαν δακτυλικά αποτυπώματα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες διέμενε ακόμη στο Royal Lodge, σε πολυτελή κατοικία τριάντα δωματίων στο Great Park του Ουίνδσορ.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ως «Πρίγκιπας» Άντριου, είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Παλατιού, διακηρύσσοντας την προσήλωσή του στο καθήκον και την αθωότητά του. Μόλις πριν από μερικούς μήνες, είχε φωτογραφηθεί στα σκαλιά του Καθεδρικού Ναού του Γουεστμίνστερ, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ.

Για χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου το 2011, αξιοποιούσε το Μπάκιγχαμ ως φόντο για την επενδυτική του πρωτοβουλία Pitch@Palace. Για περισσότερες από έξι δεκαετίες υπήρξε μέρος αυτού που ο πατέρας του, Πρίγκιπας Φίλιππος, αποκαλούσε «η οικογενειακή επιχείρηση».

Καμία αναφορά στους δεσμούς αίματος

Με όσα ακολούθησαν, λίγοι θα ζήλευαν σήμερα τη θέση του Βασιλιά Καρόλου Γ'. Οι υποστηρικτές του επισημαίνουν ότι έχει ήδη προχωρήσει σε πρωτοφανείς κινήσεις: αφαίρεση τίτλων και κατοικίας από τον αδελφό του, δέσμευση για πλήρη συνεργασία με τις αρχές και άμεση αντίδραση μετά τη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Η σύλληψη του Άντριου, πλήγμα για το Παλάτι: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον Κάρολο και τον θεσμό της μοναρχίας


Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη, δεν υπήρχε καμία αναφορά στους δεσμούς αίματος. Ο βασιλιάς έκανε λόγο για «βαθιά ανησυχία» σχετικά με «υποψίες παραπτώματος σε δημόσιο αξίωμα» και διαβεβαίωσε ότι οι αρχές «έχουν την πλήρη και αμέριστη στήριξη και συνεργασία μας».

Για τους υπερασπιστές του, πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι ο βασιλιάς έθεσε το καθήκον προς το Στέμμα υπεράνω της οικογενειακής αφοσίωσης. Ο βιογράφος και φίλος του βασιλιά, Τζόναθαν Ντίμπλμπι, υποστήριξε δημόσια ότι πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στη Βασιλική Οικογένεια και τον θεσμό της μοναρχίας, τονίζοντας ότι η σύλληψη δεν πλήττει κατ’ ανάγκη τον ίδιο τον θεσμό.

Κλείσιμο
Η σύλληψη του Άντριου, πλήγμα για το Παλάτι: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον Κάρολο και τον θεσμό της μοναρχίας


Δύσκολος ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Παλάτι και μοναρχία

Ωστόσο, η διάκριση αυτή — κρίσιμη για το Παλάτι — δεν γίνεται αντιληπτή από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Στα μάτια πολλών, Παλάτι, Οικογένεια και μοναρχία αποτελούν «ένα και το αυτό». Η ιδέα ότι πρόκειται για «ιδιωτική υπόθεση» δύσκολα πείθει, καθώς ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην Πρίγκιπας Άντριου, παραμένει στη γραμμή διαδοχής. Το βασιλικό αίμα είναι ο πυρήνας μιας κληρονομικής μοναρχίας.

Ακόμη κι αν ήταν απλώς ιδιώτης, η μακρά σχέση του με τη Βασιλική Οικογένεια και το Παλάτι θα αρκούσε για να εμπλέξει τον θεσμό στη διαμάχη. Παραμένει άγνωστο τι μπορεί να προκύψει από την «αμέριστη» συνεργασία με τις έρευνες που έχει υποσχεθεί ο βασιλιάς.

Η σύλληψη του Άντριου, πλήγμα για το Παλάτι: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον Κάρολο και τον θεσμό της μοναρχίας


Η μοναρχία είναι θεσμός συνέχειας· φέρει το βάρος του παρελθόντος και ταυτόχρονα καλείται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος. Οι υποστηρικτές του βασιλιά επιμένουν ότι έδρασε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Οι επικριτές, αντιθέτως, θα αναρωτηθούν γιατί δεν υπήρξε νωρίτερη παρέμβαση, γιατί δεν υπήρξε μεγαλύτερη εγρήγορση όταν οι καταγγελίες πλήθαιναν και πότε ακριβώς άλλαξε η στάση απέναντι στον πρώην πρίγκιπα.

Η ένταση της χθεσινής ημέρας ίσως υποχωρήσει. Η ζημιά, όμως, έχει ήδη γίνει. Το ερώτημα που παραμένει για το Παλάτι, τη Βασιλική Οικογένεια και το Στέμμα είναι ένα: πόσο ακόμη θα διευρυνθεί;

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης