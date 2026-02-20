Η σύλληψη του Άντριου, πλήγμα για το Παλάτι: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον Κάρολο και τον θεσμό της μοναρχίας

Η μοναρχία είναι θεσμός συνέχειας· φέρει το βάρος του παρελθόντος και ταυτόχρονα καλείται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος. Οι υποστηρικτές του βασιλιά επιμένουν ότι έδρασε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Οι επικριτές, αντιθέτως, θα αναρωτηθούν γιατί δεν υπήρξε νωρίτερη παρέμβαση, γιατί δεν υπήρξε μεγαλύτερη εγρήγορση όταν οι καταγγελίες πλήθαιναν και πότε ακριβώς άλλαξε η στάση απέναντι στον πρώην πρίγκιπα.Η ένταση της χθεσινής ημέρας ίσως υποχωρήσει. Η ζημιά, όμως, έχει ήδη γίνει. Το ερώτημα που παραμένει για το Παλάτι, τη Βασιλική Οικογένεια και το Στέμμα είναι ένα: πόσο ακόμη θα διευρυνθεί;