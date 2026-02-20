Η σύλληψη του Άντριου, πλήγμα για το Παλάτι: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον Κάρολο και τον θεσμό της μοναρχίας
Παλάτι, Βασιλική Οικογένεια και μοναρχία έρχονται αντιμέτωπα με ένα ερώτημα που δύσκολα αποφεύγεται: πώς μπορεί η εξέλιξη με τον Άντριου να καταλήξει σε οτιδήποτε άλλο εκτός από επιζήμιο αποτέλεσμα για τον θεσμό
Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, συνελήφθη στην κατοικία του στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ, οδηγήθηκε στο Τμήμα, φωτογραφήθηκε και του ελήφθησαν δακτυλικά αποτυπώματα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες διέμενε ακόμη στο Royal Lodge, σε πολυτελή κατοικία τριάντα δωματίων στο Great Park του Ουίνδσορ.
Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ως «Πρίγκιπας» Άντριου, είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Παλατιού, διακηρύσσοντας την προσήλωσή του στο καθήκον και την αθωότητά του. Μόλις πριν από μερικούς μήνες, είχε φωτογραφηθεί στα σκαλιά του Καθεδρικού Ναού του Γουεστμίνστερ, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ.
Για χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου το 2011, αξιοποιούσε το Μπάκιγχαμ ως φόντο για την επενδυτική του πρωτοβουλία Pitch@Palace. Για περισσότερες από έξι δεκαετίες υπήρξε μέρος αυτού που ο πατέρας του, Πρίγκιπας Φίλιππος, αποκαλούσε «η οικογενειακή επιχείρηση».
Καμία αναφορά στους δεσμούς αίματος
Με όσα ακολούθησαν, λίγοι θα ζήλευαν σήμερα τη θέση του Βασιλιά Καρόλου Γ'. Οι υποστηρικτές του επισημαίνουν ότι έχει ήδη προχωρήσει σε πρωτοφανείς κινήσεις: αφαίρεση τίτλων και κατοικίας από τον αδελφό του, δέσμευση για πλήρη συνεργασία με τις αρχές και άμεση αντίδραση μετά τη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη, δεν υπήρχε καμία αναφορά στους δεσμούς αίματος. Ο βασιλιάς έκανε λόγο για «βαθιά ανησυχία» σχετικά με «υποψίες παραπτώματος σε δημόσιο αξίωμα» και διαβεβαίωσε ότι οι αρχές «έχουν την πλήρη και αμέριστη στήριξη και συνεργασία μας».
Για τους υπερασπιστές του, πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι ο βασιλιάς έθεσε το καθήκον προς το Στέμμα υπεράνω της οικογενειακής αφοσίωσης. Ο βιογράφος και φίλος του βασιλιά, Τζόναθαν Ντίμπλμπι, υποστήριξε δημόσια ότι πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στη Βασιλική Οικογένεια και τον θεσμό της μοναρχίας, τονίζοντας ότι η σύλληψη δεν πλήττει κατ’ ανάγκη τον ίδιο τον θεσμό.
Δύσκολος ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Παλάτι και μοναρχία
Ωστόσο, η διάκριση αυτή — κρίσιμη για το Παλάτι — δεν γίνεται αντιληπτή από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Στα μάτια πολλών, Παλάτι, Οικογένεια και μοναρχία αποτελούν «ένα και το αυτό». Η ιδέα ότι πρόκειται για «ιδιωτική υπόθεση» δύσκολα πείθει, καθώς ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην Πρίγκιπας Άντριου, παραμένει στη γραμμή διαδοχής. Το βασιλικό αίμα είναι ο πυρήνας μιας κληρονομικής μοναρχίας.
Ακόμη κι αν ήταν απλώς ιδιώτης, η μακρά σχέση του με τη Βασιλική Οικογένεια και το Παλάτι θα αρκούσε για να εμπλέξει τον θεσμό στη διαμάχη. Παραμένει άγνωστο τι μπορεί να προκύψει από την «αμέριστη» συνεργασία με τις έρευνες που έχει υποσχεθεί ο βασιλιάς.
Η μοναρχία είναι θεσμός συνέχειας· φέρει το βάρος του παρελθόντος και ταυτόχρονα καλείται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος. Οι υποστηρικτές του βασιλιά επιμένουν ότι έδρασε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Οι επικριτές, αντιθέτως, θα αναρωτηθούν γιατί δεν υπήρξε νωρίτερη παρέμβαση, γιατί δεν υπήρξε μεγαλύτερη εγρήγορση όταν οι καταγγελίες πλήθαιναν και πότε ακριβώς άλλαξε η στάση απέναντι στον πρώην πρίγκιπα.
Η ένταση της χθεσινής ημέρας ίσως υποχωρήσει. Η ζημιά, όμως, έχει ήδη γίνει. Το ερώτημα που παραμένει για το Παλάτι, τη Βασιλική Οικογένεια και το Στέμμα είναι ένα: πόσο ακόμη θα διευρυνθεί;
