Ζελένσκι: 55.000 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες και καταγγελίες για ρωσικό πετρέλαιο μέσω ευρωπαϊκών εταιρειών
Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι ο πραγματικός απολογισμός του πολέμου μπορεί να είναι υψηλότερος λόγω αγνοουμένων και καλεί την Ευρώπη να μπλοκάρει τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων
Σε περίπου 55.000 ανέρχονται οι Ουκρανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, την ίδια στιγμή, κατήγγειλε ότι η Ρωσία συνεχίζει να εξάγει πετρέλαιο αξιοποιώντας ευρωπαϊκές εταιρείες και πλοία, ζητώντας πιο αποφασιστική αντίδραση από την Ευρώπη.
Μιλώντας σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που μεταδόθηκε από το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι, βάσει του επίσημου απολογισμού, οι απώλειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στα πεδία των μαχών ανέρχονται σε περίπου 55.000 στρατιώτες. Όπως σημείωσε, ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός, καθώς «πολλοί άνθρωποι» εξακολουθούν να αγνοούνται, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ο τελικός απολογισμός να είναι μεγαλύτερος.
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μόνο μέσα στο 2025 η Ρωσία ενέπλεξε περισσότερα από 122 πλοία στο εμπόριο πετρελαίου, τα οποία είτε λειτουργούν είτε ανήκουν νομικά σε ευρωπαϊκές οντότητες. Όπως υπογράμμισε, τα συγκεκριμένα πλοία αποτελούν σημαντικό τμήμα του ρωσικού στόλου δεξαμενόπλοιων, που συνεχίζει να δρα παρά τις διεθνείς κυρώσεις.
Καταγγελίες για εκμετάλλευση ευρωπαϊκών δικαιοδοσιώνΣε ξεχωριστό βίντεο που ανάρτησε, ο ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι η Ρωσία συνεχίζει να εκμεταλλεύεται διαφορετικές δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, λειτουργώντας μέσω ποικίλων εταιρικών σχημάτων. Όπως τόνισε, η πρακτική αυτή δεν περιορίζεται εκτός Ευρώπης, αλλά αφορά άμεσα και ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρό».
Unfortunately, the Russians continue to exploit various jurisdictions around the world, operating under different corporate covers. They are exploiting Europe as well—and this is extremely serious.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2026
In 2025 alone, Russia involved more than 122 vessels in its oil trade that are… pic.twitter.com/FpRDbIQIDd
Έκκληση για αυστηρότερα μέτρα και κατασχέσειςΟ ουκρανός πρόεδρος κάλεσε την Ευρώπη να κινηθεί «πολύ πιο αποφασιστικά» απέναντι στον ρωσικό στόλο πετρελαιοφόρων, ζητώντας την ενίσχυση της νομοθεσίας ώστε να μπλοκαριστούν τα πλοία αυτά και να κατασχεθεί ρωσικό πετρέλαιο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εταίρους που, όπως είπε, αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του ζητήματος και είναι έτοιμοι να στηρίξουν πιο σκληρά μέτρα.
