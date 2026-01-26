Οδηγοί απέκλεισαν τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας για τα φορτηγά: Διαμαρτύρονται για το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου στην ΕΕ

Ο αποκλεισμός αφορά αποκλειστικά τα εμπορευματικά οχήματα και εφαρμόζεται σε συνολικά εννέα συνοριακές διελεύσεις: τρεις προς την Ελλάδα (απέναντι από τους Ευζώνους, τη Δοϊράνη και τη Νίκη Φλώρινας), τρεις προς τη Βουλγαρία, δύο προς την Αλβανία και μία προς το Κόσοβο