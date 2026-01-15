Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Απών από την τελετή υπογραφής της συμφωνίας EE-Mercosur θα είναι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα
Παρά τις πιέσεις που άσκησε η χώρα του, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την τελετή υπογραφής της συμφωνίας τον Δεκέμβριο, όταν η χώρα του ασκούσε την εκ περιτροπής προεδρία
Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur το Σάββατο στην Παραγουάη, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από την βραζιλιάνικη προεδρία.
Σύμφωνα με την πηγή την οποία επικαλείται το AFP, η απουσία του Λούλα οφείλεται στο γεγονός ότι η εκπροσώπηση των μελών της Mercosur στην τελετή είχε αρχικά προγραμματιστεί σε υπουργικό επίπεδο, αλλά οι πρόεδροι προσκλήθηκαν στην Παραγουάη την τελευταία στιγμή.
Ο Παραγουανός πρόεδρος Σαντιάγο Πένια και ο Ουρουγουανός ομόλογός του Ζαμαντού Όρσι θα παραστούν στην υπογραφή. Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ενδέχεται και αυτός να είναι παρών στην εκδήλωση.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα ταξιδέψουν την Παρασκευή στη Βραζιλία, όπου θα συναντήσουν τον Λούλα, και το Σάββατο θα μεταβούν στην Παραγουάη για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας.
Ο Λούλα άσκησε πιέσεις για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Παρά τις πιέσεις που άσκησε, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την τελετή υπογραφής της τον Δεκέμβριο στη Βραζιλία, όταν η χώρα του ασκούσε την εκ περιτροπής προεδρία της Mercosur.
