Απών από την τελετή υπογραφής της συμφωνίας EE-Mercosur θα είναι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Λούλα ντα Σίλβα Mercosur

Απών από την τελετή υπογραφής της συμφωνίας EE-Mercosur θα είναι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα

Παρά τις πιέσεις που άσκησε η χώρα του, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την τελετή υπογραφής της συμφωνίας τον Δεκέμβριο, όταν η χώρα του ασκούσε την εκ περιτροπής προεδρία

Απών από την τελετή υπογραφής της συμφωνίας EE-Mercosur θα είναι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur το Σάββατο στην Παραγουάη, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από την βραζιλιάνικη προεδρία.

Σύμφωνα με την πηγή την οποία επικαλείται το AFP, η απουσία του Λούλα οφείλεται στο γεγονός ότι η εκπροσώπηση των μελών της Mercosur στην τελετή είχε αρχικά προγραμματιστεί σε υπουργικό επίπεδο, αλλά οι πρόεδροι προσκλήθηκαν στην Παραγουάη την τελευταία στιγμή.

Ο Παραγουανός πρόεδρος Σαντιάγο Πένια και ο Ουρουγουανός ομόλογός του Ζαμαντού Όρσι θα παραστούν στην υπογραφή. Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ενδέχεται και αυτός να είναι παρών στην εκδήλωση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα ταξιδέψουν την Παρασκευή στη Βραζιλία, όπου θα συναντήσουν τον Λούλα, και το Σάββατο θα μεταβούν στην Παραγουάη για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας.

Ο Λούλα άσκησε πιέσεις για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Παρά τις πιέσεις που άσκησε, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την τελετή υπογραφής της τον Δεκέμβριο στη Βραζιλία, όταν η χώρα του ασκούσε την εκ περιτροπής προεδρία της Mercosur.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης