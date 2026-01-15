Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Απάνθρωπη βαρβαρότητα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, σε ομιλία του στη Βενετία, αναφέρθηκε απόψε στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο Ιράν.
«Ας σκεφτούμε όσα συμβαίνουν τις ημέρες αυτές στο Ιράν: μαζί με την απάνθρωπη βαρβαρότητα της εξόντωσης διαδηλωτών, η απόκρυψη των όσων συμβαίνουν - τις διαδηλώσεις στις πλατείες, τη βίαιη καταστολή, τις δολοφονίες - ήταν η πρώτη έγνοια ενός καθεστώτος το οποίο, από την αρχή, προσπάθησε να παρεμποδίσει την πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, τη μετάδοση των ειδήσεων», τόνισε ο Ματαρέλα.
«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ΄όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πιο βάρβαρα καθεστώτα φροντίζουν αμέσως να περιορίσουν την ελευθερία της πληροφόρησης, μόλις τίθεται υπό αμφισβήτηση το έργο τους», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ιταλικής Δημοκρατίας.
