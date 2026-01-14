«Χάρτινος τίγρης η Ρωσία»: Η Βενεζουέλα, παραδοσιακός σύμμαχος της Μόσχας, δηλώνει «απογοητευμένη» με τον Πούτιν

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μηδαμινή αντίδραση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων στο Καράκας κατά την αμερικανική επίθεση και η χλιαρή αντίδραση του Κρεμλίνου, έχουν κάνει το Καράκας να αμφισβητεί, πλέον, τη συμμαχία του με τη Μόσχα