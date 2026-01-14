«Χάρτινος τίγρης η Ρωσία»: Η Βενεζουέλα, παραδοσιακός σύμμαχος της Μόσχας, δηλώνει «απογοητευμένη» με τον Πούτιν
Σύμφωνα με το Bloomberg, η μηδαμινή αντίδραση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων στο Καράκας κατά την αμερικανική επίθεση και η χλιαρή αντίδραση του Κρεμλίνου, έχουν κάνει το Καράκας να αμφισβητεί, πλέον, τη συμμαχία του με τη Μόσχα
Το βάρος που έχει ρίξει τον τελευταίο χρόνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και η επικέντρωση της προσοχής στην αποκόμιση των μεγαλύτερων δυνατών κερδών από τη γειτονική χώρα, έχει υποχρεώσει στρατηγικούς συμμάχους της Μόσχας σε ολόκληρο τον κόσμο να δηλώνουν ολοένα και πιο απογοητευμένοι — ή και εγκαταλελειμμένοι.
Από τη Δαμασκό και την Τεχεράνη έως την Αβάνα, αυταρχικά καθεστώτα που για χρόνια επένδυσαν στη στενή τους σχέση με το Κρεμλίνο διαπιστώνουν, τους τελευταίους 13 μήνες, ότι η ρωσική στήριξη απουσιάζει τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο.
Απογοήτευση στο Καράκας: «Χάρτινος Τίγρης» η Ρωσία
Στο πλέον πρόσφατο παράδειγμα, αυτό της Βενεζουέλας, η διάψευση των προσδοκιών υπήρξε ιδιαίτερα οδυνηρή. Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι της χώρας εκτιμούν πλέον ότι η πολυετής συμμαχία ασφαλείας με τη Ρωσία αποδείχθηκε ένας «χάρτινος τίγρης», χαρακτηρισμό που είχε χρησιμοποιήσει ο Τραμπ. Το Καράκας ανέμενε ότι η Μόσχα θα συνέβαλε στην προστασία του Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βοήθεια.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ρωσικές και κουβανικές υπηρεσίες πληροφοριών απέτυχαν να προειδοποιήσουν εγκαίρως για την απειλή. Τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-300 και Buk αποδείχθηκαν πρακτικά άχρηστα χωρίς την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, ενώ οι κυβερνοάμυνες κατέρρευσαν, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να διακόψουν την ηλεκτροδότηση σε περιοχές του Καράκας και να ανοίξουν, έτσι, τον δρόμο προς τη σύλληψη του Μαδούρο.
Η μοναδική, ρεαλιστική επιλογή της Ροντρίγκες
Η εξέλιξη αυτή υπονόμευσε σοβαρά την εμπιστοσύνη τόσο προς τη Μόσχα όσο και προς την Κούβα. Η διάδοχος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, φέρεται - σύμφωνα πάντα με το Bloomberg - να έχει πλέον μόνο μία ρεαλιστική επιλογή: να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση και να αποδυναμώσει τους δεσμούς της χώρας με τη Ρωσία και την Κούβα.
Πηγές αναφέρουν ότι το Κρεμλίνο ενοχλήθηκε μεν η αμερικανική επιχείρηση, ωστόσο αναγνώρισε πως οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον έχουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα για τη Μόσχα απ’ ό,τι αυτές με το Καράκας. Η σύλληψη του Μαδούρο περιγράφηκε ως «δυσάρεστη, αλλά όχι καταστροφική».
Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν χαρακτηρίσει δημόσια τη Ρωσία «χάρτινο τίγρη», με το Κρεμλίνο να απαντά τότε ότι η Ρωσία είναι «αρκούδα». Ωστόσο, αν κρίνει κανείς από την αντίδραση της Βενεζουέλας, ακόμη και οι παραδοσιακοί σύμμαχοι της Μόσχας φαίνεται πλέον να αμφισβητούν αυτή την εικόνα.
