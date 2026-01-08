Στον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου έφτασαν Γάλλοι αγρότες που διαμαρτύρονται για την Mercosur, δείτε βίντεο

🚨🇫🇷 Meanwhile in Paris, France



French Farmers take over the Nations Capital



This is the beginnings of a revolution - and of course, just like Iran, legacy media are completely ignoring it.



The revolution will not be televised ‼️ pic.twitter.com/mrqcHRxfCG — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 8, 2026

Η διαμαρτυρία αυξάνει την πίεση στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την κυβέρνησή του μία ημέρα προτού τα κράτη μέλη της ΕΕ ψηφίσουν σχετικά με την εμπορική συμφωνία. Χωρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, τυχόν λάθος πολιτικής από τον Μακρόν κινδυνεύει να προκαλέσει μια επικίνδυνη πρόταση μομφής στο Σώμα. Η Γαλλία αντιτίθεται επί μακρόν σθεναρά στην εμπορική συμφωνία.Αν και το Παρίσι έχει εξασφαλίσει σημαντικές παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής, η εμπορική συμφωνία είναι «καυτή πατάτα» για την κυβέρνηση, καθώς τον Μάρτιο πρόκειται να διεξαχθούν δημοτικές εκλογές και η ακροδεξιά προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν το 2027 και στις οποίες ο Μακρόν δεν θα είναι υποψήφιος.«Αυτή η συμφωνία εξακολουθεί να μην είναι αποδεκτή», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info.Η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζεβενάρ δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως ακόμη κι αν οι χώρες μέλη της ΕΕ υποστηρίξουν τη συμφωνία, η Γαλλία θα συνεχίσει να αγωνίζεται κατά της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έγκριση του οποίου θα απαιτηθεί επίσης προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Αυτήν την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διάθεση 45 δισεκ, ευρώ για τη χρηματοδότηση των αγροτών στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και συμφώνησε να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα λιπάσματα στην προσπάθεια να εξασφαλίσει την υποστήριξη χωρών που αμφιταλαντεύονται στην υποστήριξή τους στη Mercosur. Η συμφωνία υποστηρίζεται από χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία και η Επιτροπή φαίνεται πως είναι κοντά στην εξασφάλιση της υποστήριξης της Ιταλίας. Η υποστήριξη της Ρώμης για τη συμφωνία σημαίνει ότι η ΕΕ θα έχει τις ψήφους που απαιτούνται προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία ακόμη και χωρίς την υποστήριξη της Γαλλίας.Η ψηφοφορία για την έγκριση της συμφωνίας αναμένεται να διεξαχθεί αύριο.