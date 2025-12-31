Axios: Τις προϋποθέσεις για πιθανό «δεύτερο γύρο επιθέσεων» στο Ιράν συζήτησαν Τραμπ και Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Πηγές ανέφεραν πως τα πλήγματα αυτά θα μπορούσαν να προκύψουν ακόμα και μέσα στο 2026αν διαπιστωθεί πως το Ιράν επιχειρεί να επανεξοπλιστεί πυρηνικά
Το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν μέσα στο 2026 συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Axios ένας Αμερικανός αξιωματούχος και δύο ακόμη πηγές στις ΗΠΑ που έχουν γνώση των συνομιλιών.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν «μεγάλη επιτυχία» τον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν τον Ιούνιο, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ενδέχεται να απαιτηθούν νέες στρατιωτικές ενέργειες, προκειμένου να αποτραπεί η επανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι, εάν το Ιράν επιχειρήσει να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το «καταστρέψουν ξανά», προσθέτοντας πάντως ότι θα προτιμούσε την επίτευξη μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.
Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να στηρίξει ένα «δεύτερο γύρο» στρατιωτικών ενεργειών, εφόσον οι ΗΠΑ διαπιστώσουν ότι το Ιράν προχωρά σε πραγματικά και επαληθεύσιμα βήματα για την ανασύσταση του πυρηνικού του προγράμματος. Οι επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει ήδη εξουδετερωθεί καθιστούν, πάντως, πολιτικά δυσκολότερη την αιτιολόγηση νέων πληγμάτων ή την παροχή άδειας στο Ισραήλ για να χτυπήσει το Ιράν.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιθέσεων, οι ΗΠΑ στόχευσαν αποκλειστικά πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ το Ισραήλ έπληξε και συμβατικές στρατιωτικές υποδομές, με έμφαση στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Ο Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου τις τελευταίες εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το πυραυλικό της οπλοστάσιο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της προσπάθειας της Χεζμπολάχ να επανεξοπλιστεί με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στον Λίβανο. Παρά τις συζητήσεις, δεν υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όρια ή λεπτομερείς όρους που θα ενεργοποιούσαν μελλοντική στρατιωτική δράση.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ. Από την ιρανική πλευρά, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει «σκληρά» σε κάθε πράξη επιθετικότητας. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί κάλεσε τον Τραμπ να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πνεύμα «σεβασμού», σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες για πιθανή πυρηνική συμφωνία έχουν ουσιαστικά παγώσει τους τελευταίους μήνες, παρά τις επαφές που είχαν γίνει ως τον Σεπτέμβριο με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.
Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μια νέα σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν στο άμεσο μέλλον είναι ένας λανθασμένος υπολογισμός, με κάθε πλευρά να επιχειρεί να προλάβει μια ενδεχόμενη επίθεση της άλλης. Ενδεικτικά, την περασμένη εβδομάδα, ισραηλινές υπηρεσίες προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι μια άσκηση πυραύλων από τους Φρουρούς της Επανάστασης θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κάλυψη για πραγματικό πλήγμα.
