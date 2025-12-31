Axios: Τις προϋποθέσεις για πιθανό «δεύτερο γύρο επιθέσεων» στο Ιράν συζήτησαν Τραμπ και Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Πηγές ανέφεραν πως τα πλήγματα αυτά θα μπορούσαν να προκύψουν ακόμα και μέσα στο 2026αν διαπιστωθεί πως το Ιράν επιχειρεί να επανεξοπλιστεί πυρηνικά