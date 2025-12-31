Πολωνία: Ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν τα οχήματα σε αυτοκινητόδρομο λόγω πυκνής χιονόπτωσης
Πολωνία: Ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν τα οχήματα σε αυτοκινητόδρομο λόγω πυκνής χιονόπτωσης

Εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης

Πολωνία: Ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν τα οχήματα σε αυτοκινητόδρομο λόγω πυκνής χιονόπτωσης
Πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σε μήκος έως και 20 χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πρωτεύουσας Βαρσοβίας και της πόλης Γκντασκ, στη Βαλτική, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Αν και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τα οχήματα έχουν ξεκινήσει να κινούνται πάλι, σύμφωνα με την αστυνομία.



«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7… άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν. «Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας».

Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι σημειώθηκαν επίσης κάποια προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, αλλά η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.

