Χάος από χιονοθύελλες στην Πολωνία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί και αποκλεισμένοι δρόμοι, δείτε βίντεο

Ισχυρές χιονοπτώσεις και άνεμοι πλήττουν κυρίως τον βορρά της χώρας – Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος S7 κοντά στην Οστρόντα, προβλήματα και στο αεροδρόμιο Μόντλιν





Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται σε Βαρμία-Μαζουρία και Πομερανία, όπου οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες λόγω πυκνών χιονοπτώσεων, θυελλωδών ανέμων και κινδύνου οπισθοδρομήσεων εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Η κυκλοφορία σε πολλές περιοχές γίνεται με μεγάλη δυσκολία, ενώ δεν λείπουν τα περιστατικά αποκλεισμών οδηγών.







Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος S7 – Εγκλωβισμένοι οδηγοί για ώρες Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο S7 στα βορειοανατολικά της χώρας. Τμήμα της εθνικής οδού έκλεισε πλήρως γύρω στις 19:30 (ώρα Ελλάδας), με εκατοντάδες οδηγούς να εγκλωβίζονται στα αυτοκίνητά τους, χωρίς δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σωστικών συνεργείων.











Κλείσιμο







Η εθνική οδός S7, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Olsztynek και Rychnowo, παραμένει πλήρως αποκλεισμένη και προς τις δύο κατευθύνσεις, με την Τροχαία να καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση.



Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει την Πολωνία , με χιονοθύελλες και ισχυρούς ανέμους να παραλύουν τις μετακινήσεις, κυρίως στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Εκατοντάδες οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους, βασικοί οδικοί άξονες έχουν αποκλειστεί, ενώ επηρεάστηκε και η εναέρια κυκλοφορία, με πτήσεις να εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια.Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται σε Βαρμία-Μαζουρία και Πομερανία, όπου οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες λόγω πυκνών χιονοπτώσεων, θυελλωδών ανέμων και κινδύνου οπισθοδρομήσεων εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Η κυκλοφορία σε πολλές περιοχές γίνεται με μεγάλη δυσκολία, ενώ δεν λείπουν τα περιστατικά αποκλεισμών οδηγών.Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο S7 στα βορειοανατολικά της χώρας. Τμήμα της εθνικής οδού έκλεισε πλήρως γύρω στις 19:30 (ώρα Ελλάδας), με εκατοντάδες οδηγούς να εγκλωβίζονται στα αυτοκίνητά τους, χωρίς δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σωστικών συνεργείων.Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κατάσταση κοντά στην Οστρόντα είναι δραματική, καθώς τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα για ώρες, τα καύσιμα εξαντλούνται και οι διασώστες δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το σημείο.«Μετά από τέσσερις ώρες, έχουμε διανύσει περίπου 200 μέτρα και είμαστε ακόμα κολλημένοι», δήλωσε ο Krystian Jankie, οδηγός που εγκλωβίστηκε στο μποτιλιάρισμα. Ερωτηθείς αν υπήρξε ενημέρωση από τις αρχές, απάντησε χαρακτηριστικά: «Μηδέν, τίποτα».Η εθνική οδός S7, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Olsztynek και Rychnowo, παραμένει πλήρως αποκλεισμένη και προς τις δύο κατευθύνσεις, με την Τροχαία να καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση.







Προβλήματα και στις αερομεταφορές Η κακοκαιρία επηρέασε και την εναέρια κυκλοφορία. Το αεροδρόμιο Μόντλιν, κοντά στη Βαρσοβία, αντιμετώπισε προβλήματα στη λειτουργία του, με αρκετές πτήσεις να εκτρέπονται σε άλλες πόλεις λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.



Οι πολωνικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι συνθήκες σε οδικό και αστικό δίκτυο παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες.