Χάος από χιονοθύελλες στην Πολωνία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί και αποκλεισμένοι δρόμοι, δείτε βίντεο
Ισχυρές χιονοπτώσεις και άνεμοι πλήττουν κυρίως τον βορρά της χώρας – Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος S7 κοντά στην Οστρόντα, προβλήματα και στο αεροδρόμιο Μόντλιν
Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται σε Βαρμία-Μαζουρία και Πομερανία, όπου οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες λόγω πυκνών χιονοπτώσεων, θυελλωδών ανέμων και κινδύνου οπισθοδρομήσεων εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Η κυκλοφορία σε πολλές περιοχές γίνεται με μεγάλη δυσκολία, ενώ δεν λείπουν τα περιστατικά αποκλεισμών οδηγών.
Poland’s S7 near Ostróda is gridlocked. Drivers stuck in snow for hours, fuel running low, and rescue is struggling to reach them.pic.twitter.com/MDOjkfyou3— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 30, 2025
Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος S7 – Εγκλωβισμένοι οδηγοί για ώρεςΙδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο S7 στα βορειοανατολικά της χώρας. Τμήμα της εθνικής οδού έκλεισε πλήρως γύρω στις 19:30 (ώρα Ελλάδας), με εκατοντάδες οδηγούς να εγκλωβίζονται στα αυτοκίνητά τους, χωρίς δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σωστικών συνεργείων.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κατάσταση κοντά στην Οστρόντα είναι δραματική, καθώς τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα για ώρες, τα καύσιμα εξαντλούνται και οι διασώστες δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το σημείο.
Dramat na S7 między Ostródą a Olsztynkiem.— Sebastian Krawyciński (@SKrawycinski) December 30, 2025
Gdzie są służby?
Od ponad 2 godzin przejechałem 200 metrów. Niektórym kończy się paliwo, innym woda. Korek na kilka kilometrów, który nie zmniejsza się od kilku godzin.
Dzieci nie mają gdzie załatwić potrzeb fizjologicznych... Czy… pic.twitter.com/i6MDAIpMmT
«Μετά από τέσσερις ώρες, έχουμε διανύσει περίπου 200 μέτρα και είμαστε ακόμα κολλημένοι», δήλωσε ο Krystian Jankie, οδηγός που εγκλωβίστηκε στο μποτιλιάρισμα. Ερωτηθείς αν υπήρξε ενημέρωση από τις αρχές, απάντησε χαρακτηριστικά: «Μηδέν, τίποτα».
Obecnie tak wygląda #S7 na wysokości Rychnowskiej Woli (powiat ostródzki, gmina Grunwald) między #Ostróda a #Olsztynek pic.twitter.com/O7up4F3cma— Olsztyn.com.pl (@olsztyncompl) December 30, 2025
Η εθνική οδός S7, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Olsztynek και Rychnowo, παραμένει πλήρως αποκλεισμένη και προς τις δύο κατευθύνσεις, με την Τροχαία να καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση.
Nightmare in Poland, heavy snow conditions blocking the traffic on S7 highway. People stuck in theire car near Ostroda for hours. Hope they can reach an exit soon🙏 https://t.co/P2QNd1QlYX— Mamabear (@doorci23) December 30, 2025
Προβλήματα και στις αερομεταφορέςΗ κακοκαιρία επηρέασε και την εναέρια κυκλοφορία. Το αεροδρόμιο Μόντλιν, κοντά στη Βαρσοβία, αντιμετώπισε προβλήματα στη λειτουργία του, με αρκετές πτήσεις να εκτρέπονται σε άλλες πόλεις λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι πολωνικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι συνθήκες σε οδικό και αστικό δίκτυο παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες.
