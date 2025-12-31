Η Eurostar επανεκκινεί τα δρομολόγιά της μετά το χάος στη Μάγχη, έως και 6 ώρες παρέμειναν επιβάτες εγκλωβισμένοι σε συρμούς

Η εταιρία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν και σήμερα κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής





Η διακοπή, που προκλήθηκε από βλάβη στην εναέρια παροχή ρεύματος του συστήματος, ανέτρεψε χθες Τρίτη τα σχέδια χιλιάδων επιβατών στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες εβδομάδες ταξιδιών του έτους.



σήραγγα της Μάγχης χθες και ορισμένα περαιτέρω προβλήματα με τις σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε όλες τις υπηρεσίες μας σήμερα, ωστόσο λόγω αλυσιδωτών επιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανέφερε.











Η εταιρεία προσέφερε στους πελάτες που είδαν τα δρομολόγια τους να ακυρώνονται την επιλογή να ανταλλάξουν το εισιτήριό τους δωρεάν ή να ακυρώσουν την κράτησή τους για επιστροφή χρημάτων ή κουπόνι.



«Έως και 6 ώρες» εγκλωβισμένοι μέσα σε ακινητοποιημένο τρένο

Χάος επικράτησε στα δρομολόγια των τρένων το περασμένο 24ωρο, με επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από έξι ώρες μέσα σε συρμούς, καθώς αλλεπάλληλες καθυστερήσεις έπληξαν τα δρομολόγια της Eurostar.



Επιβάτης που ταξίδευε με το δρομολόγιο των 19:01 προς Παρίσι δήλωσε στο BBC ότι για πολλές ώρες παρέμενε εγκλωβισμένος σε συρμό στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης, με το προσωπικό να του αναφέρει πως υπήρχε «50% πιθανότητα να φτάσει το τρένο στο Παρίσι και 50% να επιστρέψει στο Λονδίνο». «Τα σχέδιά μου για την Πρωτοχρονιά βρίσκονται πλέον στα χέρια των διαχειριστών της σήραγγας» δήλωσε αγανακτισμένος ο άνδρας.



Ανάλογη ήταν η εμπειρία του Ντένις φαν ντερ Στεν από την Ολλανδία, ο οποίος κατευθυνόταν στο Άμστερνταμ για να γιορτάσει με την οικογένειά του, αλλά παρέμεινε εγκλωβισμένος για έξι ώρες σε τρένο χωρίς ρεύμα, έως ότου ο συρμός άρχισε τελικά να κινείται ξανά. Άλλος επιβάτης περιέγραψε την εμπειρία του ως «ένα ρόλερ κόστερ συναισθημάτων» που κράτησε πολλές ώρες, μέχρι το τρένο του να φτάσει τελικά στις Βρυξέλλες.