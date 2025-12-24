Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Τρόμος για παιδί 1 έτους στη Νέα Υόρκη: Του επιτέθηκε πίτμπουλ και δεν το άφηνε από τα σαγόνια του, δείτε βίντεο
«Καλέστε την αστυνομία. Κάποιος να τον απομακρύνει! Κάποιος, σας παρακαλώ» ακούγεται να φωνάζει η μητέρα του παιδιού
Στιγμές τρόμου έζησε ένα παιδί μόλις ενός έτους στη Νέα Υόρκη όταν του επιτέθηκε ένα πίτμπουλ με αποτέλεσμα το αγόρι να τραυματιστεί στο πόδι και να χρειαστεί να του γίνουν ράμματα.
Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης που έγινε το πρωί της Κυριακής το πίτμπουλ φαίνεται να μην αφήνει από τα σαγόνια του το παιδί.
«Καλέστε την αστυνομία. Κάποιος να τον απομακρύνει! Κάποιος, σας παρακαλώ» ακούγεται να φωνάζει η μητέρα του παιδιού.
Σύμφωνα με τη New York Post ο δίχρονος Disco Bubba, όπως είναι το όνομα του σκυλιού, άφησε το παιδί μόνο όταν κάποιος του άρπαξε τα γεννητικά όργανα.
«Θεέ μου. Υπάρχει μια τρύπα στο πόδι αυτού του αγοριού» σχολίασε ένας έντρομος αυτόπτης μάρτυρας.
Ο πατέρας του παιδιού είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι το πίτμπουλ επιτέθηκε στον γιο του όταν είδε μπροστά του να κουνιέται το πόδι του αγοριού ενώ εκείνος το σήκωνε ψηλά.
Αν και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκηθεί δίωξη σε βάρος του ιδιοκτήτη του σκύλου, η οικογένεια του μικρού παιδιού διαμηνύει ότι θα αναζητήσει άλλους τρόπους για να θανατωθεί ο σκύλος με τον θείο του παιδιού να λέει χαρακτηριστικά «το πίτμπουλ αυτό περπατάει ελεύθερα, αυτό είναι επικίνδυνο».
A pit bull attacked a toddler on the streets of New York, but luckily a bystander was quick enough to choke the dog before it could do further harm the child.😳 pic.twitter.com/Yh6btEwVVm— Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) December 23, 2025
