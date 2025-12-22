Από την τραγωδία στις σαμπάνιες: Χωριό στην Ισπανία που καταστράφηκε από τις πυρκαγιές κέρδισε 468 εκατ. ευρώ στο λαχείο

Μία είναι η παράδοση να αγοράζουν ένα λαχείο σε μέρος που έχει υποστεί μια τραγωδία, με βάση την αρχή ότι ο κεραυνός δεν χτυπά δύο φορές στο ίδιο σημείο και η καλή τύχη ακολουθεί την κακή. Ακριβώς ότι συνέβη στη Λα Μπανιέθα.