Τα τσιρότα στα χέρια του Τραμπ πυροδοτούν και πάλι φήμες για την υγεία του: Κάνει συνέχεια χειραψίες, λέει ο Λευκός Οίκος
Η Κάρολιν Λέβιτ ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος λαμβάνει επίσης καθημερινά ασπιρίνη
Η επανεμφάνιση των τσιρότων στο χέρι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει πυροδοτήσει για ακόμη μια φορά έντονη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του, όπως αναφέρει το CNN.
Ο Λευκός Οίκος έσπευσε και πάλι να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αναφέροντας σήμερα ότι ο Τραμπ βάζει τα τσιρότα στο χέρι του για να κρύψει τις μελανιές που έχει από τις συνεχείς χειραψίες που κάνεις στον μεγάλο αριθμό συναντήσεων που έχει καθημερινά στο Οβάλ Γραφείο κι όχι μόνο.
«Λαμβάνει επίσης καθημερινά ασπιρίνη, κάτι που έδειξαν και οι κλινικές του εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε αυτούς τους μώλωπες που βλέπετε», πρόσθεσε η Λέβιτ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Λευκός Οίκος δίνει την ίδια απάντηση, με την προηγουμένη φορά που είχε τεθεί και πάλι παρόμοιο ζήτημα.
Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Τραμπ είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», που σημαίνει ότι παρουσιάζει οίδημα στα κάτω άκρα, επειδή οι φλέβες των ποδιών του δεν αντλούν αποτελεσματικά το αίμα προς την καρδιά. Ωστόσο, η διάγνωση αυτή φαίνεται να μη σχετίζεται με τις μελανιές στα χέρια.
«Ο πρόεδρος κυριολεκτικά κάνει συνέχεια χειραψίες. Το Οβάλ Γραφείο είναι σαν τον Κεντρικό Τερματικό Σταθμό. Συναντιέται με περισσότερους ανθρώπους από όσους γνωρίζετε σε καθημερινή βάση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.
Trump has bandages on his bruise covered hand and is falling asleep at public events almost daily. This man is not well and I don’t think MAGA can deny it anymore. pic.twitter.com/70LeXjkFLq— Harry Sisson (@harryjsisson) December 4, 2025
Q: Can you explain what's going on with the bandages on Trump's hand?— Aaron Rupar (@atrupar) December 11, 2025
LEAVITT: We've given you an explanation. The president is literally constantly shaking hands. pic.twitter.com/np2SYrUgsD
