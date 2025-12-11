Τα τσιρότα στα χέρια του Τραμπ πυροδοτούν και πάλι φήμες για την υγεία του: Κάνει συνέχεια χειραψίες, λέει ο Λευκός Οίκος
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Λευκός Οίκος

Τα τσιρότα στα χέρια του Τραμπ πυροδοτούν και πάλι φήμες για την υγεία του: Κάνει συνέχεια χειραψίες, λέει ο Λευκός Οίκος

Η Κάρολιν Λέβιτ ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος λαμβάνει επίσης καθημερινά ασπιρίνη

Τα τσιρότα στα χέρια του Τραμπ πυροδοτούν και πάλι φήμες για την υγεία του: Κάνει συνέχεια χειραψίες, λέει ο Λευκός Οίκος
Η επανεμφάνιση των τσιρότων στο χέρι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει πυροδοτήσει για ακόμη μια φορά έντονη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του, όπως αναφέρει το CNN.

Ο Λευκός Οίκος έσπευσε και πάλι να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αναφέροντας σήμερα ότι ο Τραμπ βάζει τα τσιρότα στο χέρι του για να κρύψει τις μελανιές που έχει από τις συνεχείς χειραψίες που κάνεις στον μεγάλο αριθμό συναντήσεων που έχει καθημερινά στο Οβάλ Γραφείο κι όχι μόνο.

«Ο πρόεδρος κυριολεκτικά κάνει συνέχεια χειραψίες. Το Οβάλ Γραφείο είναι σαν τον Κεντρικό Τερματικό Σταθμό. Συναντιέται με περισσότερους ανθρώπους από όσους γνωρίζετε σε καθημερινή βάση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.

«Λαμβάνει επίσης καθημερινά ασπιρίνη, κάτι που έδειξαν και οι κλινικές του εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε αυτούς τους μώλωπες που βλέπετε», πρόσθεσε η Λέβιτ.


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Λευκός Οίκος δίνει την ίδια απάντηση, με την προηγουμένη φορά που είχε τεθεί και πάλι παρόμοιο ζήτημα. 

Κλείσιμο
Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Τραμπ είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», που σημαίνει ότι παρουσιάζει οίδημα στα κάτω άκρα, επειδή οι φλέβες των ποδιών του δεν αντλούν αποτελεσματικά το αίμα προς την καρδιά. Ωστόσο, η διάγνωση αυτή φαίνεται να μη σχετίζεται με τις μελανιές στα χέρια.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης