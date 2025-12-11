Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Τουλάχιστον 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από μουσείο στο Μπρίστολ
Οι Αρχές αναζητούν τέσσερις υπόπτους
Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που συνέβη τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία, προσθέτοντας πως καταζητεί τέσσερις υπόπτους.
Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που δείχνει τέσσερις άνδρες σε δρόμο.
Απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στην ταυτοποίηση των ατόμων. Αυτοί μπήκαν στα κτίρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία, σύμφωνα με την αστυνομία.
