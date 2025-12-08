Η Ιαπωνία καλεί τον Κινέζο πρέσβη για «έντονη διαμαρτυρία» μετά τον εγκλωβισμό ιαπωνικών μαχητικών από κινεζικά αεροσκάφη
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Κίνα

Η Ιαπωνία καλεί τον Κινέζο πρέσβη για «έντονη διαμαρτυρία» μετά τον εγκλωβισμό ιαπωνικών μαχητικών από κινεζικά αεροσκάφη

Το Τόκιο καταγγέλλει «επικίνδυνες και εξαιρετικά λυπηρές» ενέργειες, ενώ το Πεκίνο αντιτείνει ότι τα ιαπωνικά καταδιωκτικά παρεμπόδισαν αεροναυτικά γυμνάσια στην περιοχή της Οκινάουα

Η Ιαπωνία καλεί τον Κινέζο πρέσβη για «έντονη διαμαρτυρία» μετά τον εγκλωβισμό ιαπωνικών μαχητικών από κινεζικά αεροσκάφη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η ιαπωνική διπλωματία κάλεσε τον πρεσβευτή της Κίνας στην Ιαπωνία για να του εκφράσει την «έντονη διαμαρτυρία» της διότι το σαββατοκύριακο κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ τους ιαπωνικά καταδιωκτικά, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Τόκιο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τακεχίρο Φουνακόσι κάλεσε τον πρεσβευτή Γου Τζιανγκχάο χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) και του εξέφρασε την «έντονη διαμαρτυρία» της κυβέρνησής του για «αυτές τις επικίνδυνες και εξαιρετικά λυπηρές ενέργειες», αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου.

Ο κ. Φουνακόσι «παρότρυνε σθεναρά την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί πως δεν θα επαναληφθούν τέτοιες ενέργειες», προστίθεται στο κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες το βράδυ.





Ο όρος «εγκλωβισμός» σημαίνει πως το ραντάρ κάποιου στρατιωτικού αεροσκάφους σταματά απλώς να σαρώνει τους αιθέρες κι αρχίζει να παρακολουθεί συγκεκριμένο στόχο, ώστε τα υπολογιστικά συστήματα να καταλήξουν σε «λύση» πυρός. Τα σύγχρονα μαχητικά διαθέτουν συστήματα προειδοποίησης, που επιτρέπουν να ενημερώνεται ο χειριστής αν το αεροσκάφος του έχει εγκλωβιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κι αν βάλλεται, ώστε να κάνει ελιγμούς αποφυγής.

Κινεζικά μαχητικά «κλείδωσαν» σε δυο περιπτώσεις ιαπωνικά καταδιωκτικά στον εναέριο χώρο κοντά στη νήσο Οκινάουα (νότια Ιαπωνία) προχθές Σάββατο, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας.

Γενικά τα μαχητικά χρησιμοποιούν τα ραντάρ τους για την αναγνώριση στόχων, αλλά και στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Κλείσιμο
Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι ανέφερε επίσης χθες το πρωί πως επρόκειτο για «επικίνδυνο και εξαιρετικά λυπηρό» συμβάν. Από την άλλη, εκπρόσωπος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού δήλωσε ότι ιαπωνικά καταδιωκτικά πλησίασαν επανειλημμένα στοιχεία του και προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή αεροναυτικών γυμνασίων, προσθέτοντας ότι οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν από το Τόκιο είναι «εντελώς αντίθετες με τα γεγονότα».

Η ένταση ανάμεσα στο Πεκίνο και στο Τόκιο έχει κλιμακωθεί αφότου η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, υπονόησε τον Νοέμβριο ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής «επίθεσης» στην Ταϊβάν, νήσο που η Κίνα θεωρεί επαρχία της.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης