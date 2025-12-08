Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Η Ιαπωνία καλεί τον Κινέζο πρέσβη για «έντονη διαμαρτυρία» μετά τον εγκλωβισμό ιαπωνικών μαχητικών από κινεζικά αεροσκάφη
Το Τόκιο καταγγέλλει «επικίνδυνες και εξαιρετικά λυπηρές» ενέργειες, ενώ το Πεκίνο αντιτείνει ότι τα ιαπωνικά καταδιωκτικά παρεμπόδισαν αεροναυτικά γυμνάσια στην περιοχή της Οκινάουα
Η ιαπωνική διπλωματία κάλεσε τον πρεσβευτή της Κίνας στην Ιαπωνία για να του εκφράσει την «έντονη διαμαρτυρία» της διότι το σαββατοκύριακο κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ τους ιαπωνικά καταδιωκτικά, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Τόκιο.
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τακεχίρο Φουνακόσι κάλεσε τον πρεσβευτή Γου Τζιανγκχάο χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) και του εξέφρασε την «έντονη διαμαρτυρία» της κυβέρνησής του για «αυτές τις επικίνδυνες και εξαιρετικά λυπηρές ενέργειες», αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου.
Ο κ. Φουνακόσι «παρότρυνε σθεναρά την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί πως δεν θα επαναληφθούν τέτοιες ενέργειες», προστίθεται στο κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες το βράδυ.
Ο όρος «εγκλωβισμός» σημαίνει πως το ραντάρ κάποιου στρατιωτικού αεροσκάφους σταματά απλώς να σαρώνει τους αιθέρες κι αρχίζει να παρακολουθεί συγκεκριμένο στόχο, ώστε τα υπολογιστικά συστήματα να καταλήξουν σε «λύση» πυρός. Τα σύγχρονα μαχητικά διαθέτουν συστήματα προειδοποίησης, που επιτρέπουν να ενημερώνεται ο χειριστής αν το αεροσκάφος του έχει εγκλωβιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κι αν βάλλεται, ώστε να κάνει ελιγμούς αποφυγής.
Κινεζικά μαχητικά «κλείδωσαν» σε δυο περιπτώσεις ιαπωνικά καταδιωκτικά στον εναέριο χώρο κοντά στη νήσο Οκινάουα (νότια Ιαπωνία) προχθές Σάββατο, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας.
Γενικά τα μαχητικά χρησιμοποιούν τα ραντάρ τους για την αναγνώριση στόχων, αλλά και στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι ανέφερε επίσης χθες το πρωί πως επρόκειτο για «επικίνδυνο και εξαιρετικά λυπηρό» συμβάν. Από την άλλη, εκπρόσωπος του κινεζικού πολεμικού ναυτικού δήλωσε ότι ιαπωνικά καταδιωκτικά πλησίασαν επανειλημμένα στοιχεία του και προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή αεροναυτικών γυμνασίων, προσθέτοντας ότι οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν από το Τόκιο είναι «εντελώς αντίθετες με τα γεγονότα».
Η ένταση ανάμεσα στο Πεκίνο και στο Τόκιο έχει κλιμακωθεί αφότου η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, υπονόησε τον Νοέμβριο ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής «επίθεσης» στην Ταϊβάν, νήσο που η Κίνα θεωρεί επαρχία της.
「ついに中国が戦争開始行為やってきやがった！！」中国海軍のJ-15戦闘機が12機が12月6日、沖縄本島と宮古島の間を抜ける公海上空で、航空自衛隊のF-15J複数機に対して、連続で火器管制レーダー（射撃用レーダー）を照射。これは国際法上「攻撃開始の最終段階」と見なされる行為で、実際に撃たれたら即… pic.twitter.com/9Q4PcZWkRm— Angel Wills (@moneyfavors) December 7, 2025
