Αναστάτωση από φωτιά κοντά σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, απομακρύνθηκαν 169 επιβάτες

Η αεροπορική εταιρεία Latam εξήγησε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον εξοπλισμό ενός υπεργολάβου υπεύθυνου για τη φόρτωση εμπορευμάτων στο Airbus