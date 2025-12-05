Αναστάτωση από φωτιά κοντά σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, απομακρύνθηκαν 169 επιβάτες
Αναστάτωση από φωτιά κοντά σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, απομακρύνθηκαν 169 επιβάτες

Η αεροπορική εταιρεία Latam εξήγησε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον εξοπλισμό ενός υπεργολάβου υπεύθυνου για τη φόρτωση εμπορευμάτων στο Airbus

Αεροσκάφος της εταιρείας Latam που μετέφερε 169 επιβάτες εκκενώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε έναν εξωτερικό εξοπλισμό στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης.

«Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και η κατάσταση σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε σε δελτίο Τύπου η αεροπορική εταιρεία, αεροσκάφος της οποίας εκτελούσε την πτήση μεταξύ Σάο Πάολο και Πόρτο Αλέγκρε, στο νότιο τμήμα της χώρας. Το αεροδρόμιο είναι το μεγαλύτερο της Βραζιλίας.



Η Latam εξήγησε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον εξοπλισμό ενός υπεργολάβου υπεύθυνου για τη φόρτωση εμπορευμάτων στο αεροσκάφος, ένα Airbus A320.

«Ο καπνός ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας», εξήγησε η Latam, διευκρινίζοντας πως οι 169 επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο «μέσω της γέφυρας επιβίβασης και των ολισθητήρων εκκένωσης».

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες κοντά στο κάτω μέρος του αεροπλάνου και πολύ καπνό.

Σε άλλες εικόνες, μπορεί κανείς να διακρίνει επιβάτες να γλιστρούν στις τσουλήθρες και να κατεβαίνουν έως τον διάδρομο.

Ο εφοδιασμός με καύσιμα των άλλων αεροσκαφών ανεστάλη για δέκα λεπτά, σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία που διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό, η οποία επισημαίνει πως συνεργάζεται με τις Αρχές.

Σύμφωνα με τη Latam, 159 επιβάτες έφθασαν στο Πόρτο Αλέγκρε σήμερα το πρωί, ενώ άλλοι 10 ταξίδεψαν με άλλες πτήσεις ή με χερσαία μέσα.
