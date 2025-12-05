Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Αναστάτωση από φωτιά κοντά σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, απομακρύνθηκαν 169 επιβάτες
Η αεροπορική εταιρεία Latam εξήγησε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον εξοπλισμό ενός υπεργολάβου υπεύθυνου για τη φόρτωση εμπορευμάτων στο Airbus
«Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και η κατάσταση σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο», ανέφερε σε δελτίο Τύπου η αεροπορική εταιρεία, αεροσκάφος της οποίας εκτελούσε την πτήση μεταξύ Σάο Πάολο και Πόρτο Αλέγκρε, στο νότιο τμήμα της χώρας. Το αεροδρόμιο είναι το μεγαλύτερο της Βραζιλίας.
Emergency evacuation was required on the gate in Guarulhos (GRU) Airport of Brazil after an Airbus A320 plane of LATAM Brasil airline was affected by smoke from a ground handling equipment while passengers were still onboard.— FL360aero (@fl360aero) December 5, 2025
As per sources, just prior to the disembarkation of… pic.twitter.com/DRb8EjTxS1
Not a good visual for the LATAM Brasil A320 aircraft as the flame exposed area will now be evaluated for the fuselage skin heat damage.— FL360aero (@fl360aero) December 5, 2025
All the passengers were evacuated safely.
Latam reported that the equipment that caught fire belongs to a third-party company responsible for… https://t.co/7WIVeh0HSO pic.twitter.com/XRHBF1me4F
Η Latam εξήγησε πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον εξοπλισμό ενός υπεργολάβου υπεύθυνου για τη φόρτωση εμπορευμάτων στο αεροσκάφος, ένα Airbus A320.
«Ο καπνός ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας», εξήγησε η Latam, διευκρινίζοντας πως οι 169 επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο «μέσω της γέφυρας επιβίβασης και των ολισθητήρων εκκένωσης».
Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες κοντά στο κάτω μέρος του αεροπλάνου και πολύ καπνό.
Σε άλλες εικόνες, μπορεί κανείς να διακρίνει επιβάτες να γλιστρούν στις τσουλήθρες και να κατεβαίνουν έως τον διάδρομο.
Ο εφοδιασμός με καύσιμα των άλλων αεροσκαφών ανεστάλη για δέκα λεπτά, σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία που διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό, η οποία επισημαίνει πως συνεργάζεται με τις Αρχές.
Σύμφωνα με τη Latam, 159 επιβάτες έφθασαν στο Πόρτο Αλέγκρε σήμερα το πρωί, ενώ άλλοι 10 ταξίδεψαν με άλλες πτήσεις ή με χερσαία μέσα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr