Σε δύσκολη θέση ο Σάντσεθ: Στέλεχος των Σοσιαλιστών κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Φέρεται να έστειλε από το 2021 εκατοντάδες μηνύματα «σεξουαλικού χαρακτήρα, με υπαινιγμούς και απρόκλητες προτάσεις» στην ενάγουσα, η οποία είναι επίσης μέλος του κυβερνώντος κόμματος