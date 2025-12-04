Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center: Στην κορυφή του αστέρι Swarovski 408 κιλών, δείτε βίντεο
Στην εκδήλωση συμμετείχε και η διάσημη χορευτική ομάδα Radio City Rockettes ενώ τραγούδησαν μεταξύ άλλων οι Μάικλ Μπουμπλέ, Μαρκ Άντονι και Γκουέν Στεφάνι
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, σύμβολο της εορταστικής περιόδου της Νέας Υόρκης, φωταγωγήθηκε την Τετάρτη το βράδυ στο Μανχάταν.
Το φετινό εντυπωσιακό έλατο είναι διακοσμημένο με περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα LED φώτα και στην κορυφή ένα αστέρι Swarovski, βάρους 408 κιλών.
Η Ρίμπα ΜακΕντάιρ, σταρ της country μουσικής, παρουσίασε τη ζωντανή μετάδοση της τελετής φωταγώγησης για λογαριασμό του NBC. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η διάσημη χορευτική ομάδα Radio City Rockettes, η οποία φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια της. Επίσης, τραγούδησαν μεταξύ άλλων οι Μάικλ Μπουμπλέ, Μαρκ Άντονι και Γκουέν Στεφάνι.
«Αυτό βοηθά να γεμίσει ένα τεράστιο κενό», δήλωσε η Ρας στο NBC πριν την τελετή. «Αισθανόμαστε σαν να είναι και πάλι μαζί μας, φέρνοντας όλη την οικογένεια κοντά».
Το δέντρο θα παραμείνει στο σημείο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, θα κοπεί και θα μετατραπεί σε ξύλα για χρήση από την φιλανθρωπική οργάνωση Habitat for Humanity.
✨🎄 It’s time! The Rockefeller Center Christmas Tree is lit for the season! pic.twitter.com/jvLd0tQZUa— Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 4, 2025
Το έλατο, ύψους 23 μέτρων, κόπηκε από έναν κήπο στην περιοχή του Άλμπανι, περίπου 240 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Τζούντι Ρας, δήλωσε ότι η οικογένειά της το δώρισε στη μνήμη του συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε πριν από πέντε χρόνια σε ηλικία 32 ετών. Η ίδια ανέφερε ότι το δέντρο είχε φυτευτεί από τους προπαππούδες του συζύγου της τη δεκαετία του 1920.
A holiday tradition like no other ✨ The @Rockettes just took the stage at @nbc Christmas at Rockefeller Center! pic.twitter.com/GX3GJuQrKn— Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 4, 2025
