Κίνα, Ρωσία και Ιράν με επιστολή στον ΟΗΕ απορρίπτουν την ενεργοποίηση του μηχανισμού για τα πυρηνικά της Τεχεράνης
Οι τρεις χώρες δηλώνουν ότι παραμένουν «προσηλωμένες στη διπλωματική οδό» και καλούν όλα τα μέρη να αποφύγουν μονομερείς κυρώσεις
Με επιστολή που διαβιβάστηκε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία απορρίπτουν εκ νέου ως «νομικά και διαδικαστικά αβάσιμη» την προσπάθεια των ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου - E3) να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό «snapback» του Ψηφίσματος 2231 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Τονίζουν επίσης ότι όλες οι κινήσεις του Ιράν συνιστούν "επανορθωτικά μέτρα" και έχουν γίνει σε απάντηση της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη JCPOA και της παραβίασης όλων των δεσμεύσεων τους, καθώς και την αδράνεια των Ε3 και της ΕΕ.
Στην επιστολή τους, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου, η οποία εκδόθηκε ως έγγραφο S/2025/783 του ΟΗΕ, οι τρεις χώρες κατηγορούν τους E3 ότι επιχειρούν να «επιβραβεύσουν» την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) το 2018, αναφέροντας ότι «ένα μέρος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δεν μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή τη σχέση».
Υποστηρίζουν ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες επίλυσης διαφορών της JCPOA «ουδέποτε ενεργοποιήθηκαν» και ότι, κατά συνέπεια, ο μηχανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί «σε σχέση με το Ιράν». Παράλληλα, επαναλαμβάνουν ότι «όλες οι διατάξεις του Ψηφίσματος 2231 τερματίστηκαν στις 18 Οκτωβρίου 2025».
Κίνα, Ρωσία και Ιράν δηλώνουν ότι παραμένουν «προσηλωμένες στη διπλωματική οδό» και καλούν όλα τα μέρη να αποφύγουν μονομερείς κυρώσεις και ενέργειες που «θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κατάσταση».
